Laura Pausini se disculpa por reclamar al público no cantar en su show

El reclamo de Laura Pausini a sus fans

Durante su concierto en Lima, Perú, Pausini detuvo el show para reclamar a los asistentes ubicados en la zona VIP, particularmente en la primera fila, que no se supieran la letra de sus canciones.

“La primera fila paga mucho, pero no se saben las canciones”, señaló. “Allá cantan todos y allí la primera fila no canta”. A pesar de que la italiana dejó ver que sus palabras tenían un tono humorístico y buscaban motivar a ese sector del público a involucrarse más, muchos usuarios en redes la criticaron, argumentando que cantar no es una obligación y que no todos los asistentes conocen todo su repertorio.



🇵🇪 | Laura Pausini corta su concierto en Lima y encara a fans de la primera fila por no saber sus canciones: “Pagan mucho, pero no saben”. pic.twitter.com/CPakmW4Ahl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

Otros usuarios, sin embargo, salieron en su defensa, señalando que en ocasiones esos espacios son ocupados por influencers o invitados especiales, a quienes se les da prioridad sobre los fans más apasionados, algo que suele generar molestia tanto en el público como en algunos artistas. Además, destacaron que ese tipo de interacción forma parte del estilo directo de la cantante.

Laura Pausini reclamó a los asistentes en la primera fila de su show. (Getty Images)

Laura Pausini responde a las críticas

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó una serie de fotos y videos sobre su visita a Perú. En esa publicación, un fan comentó: “Yo sí canté, no como los de primera fila. También estuve en platinum”. Ante esto, Pausini aprovechó para aclarar sus intenciones.

“Quizás me explique mal, en la primera fila estaban tantas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver que quien está ahí en frente, están callados te hace sentir un poco triste, especialmente porque detrás todos cantaban”, escribió.



La artista italiana también habló sobre cómo, en algunos casos, las primeras filas no siempre están ocupadas por seguidores reales, aunque reconoce que no sabe si este fue el caso en su concierto. Aun así, ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos.

“Solo pienso que en un concierto de tres horas vas principalmente para escuchar pero también para cantar, compartir, emocionarte y mostrar al cantante y sus músicos tu cariño, como nosotros tratamos de donar todos los segundos del concierto”, explicó. “Dicho eso… desde la segunda fila cantaban con tanta fuerza que me explotó el corazón... por eso pregunté al camarógrafo por qué no mostraba a quien gritaba de amor”.