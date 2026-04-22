Harry Styles y Zoë Kravitz mantienen una relación que ha ido tomando fuerza en los últimos meses, marcada por apariciones públicas, reportes de cercanos y recientes especulaciones sobre un posible compromiso.
Harry Styles y Zoë Kravitz avivan rumores de compromiso; su relación se pone más 'seria'
Harry Styles y Zoë Kravitz: de rumores iniciales a una relación consolidada
Los rumores comenzaron en agosto de 2025, cuando ambos fueron vistos caminando juntos en Roma. Un día después, el portal Deuxmoi reportó que habían sido vistos besándose en Rita’s, en Londres.
Días más tarde, el 3 de septiembre, fueron fotografiados tomados de la mano durante un paseo en Brooklyn, lo que reforzó las especulaciones.
En ese momento, una fuente señaló que estaban “enfocados en priorizar tiempo juntos.” Otra persona cercana añadió meses después que tienen “gran química” y que, pese a sus agendas complicadas, “parecen muy serios y enfocados en hacer espacio el uno para el otro. También parece que han construido una vida juntos que ambos disfrutan genuinamente.”
En febrero de 2026, se reportó que Kravitz planea acompañar a Styles en algunos momentos de su gira Together, Together, que comenzará en mayo de ese año. “Ambos tienen agendas ocupadas que no siempre coinciden,” explicó una fuente.
La relación también ha avanzado en el plano personal. En septiembre de 2025, Styles conoció al papá de Kravitz, Lenny Kravitz, durante un almuerzo.
“Todos parecían estar pasándola muy bien. Ella también ha estado presentando a Harry a sus amigos. Esto se siente más que algo casual,” dijo una fuente.
Otra añadió: “Amigos de Lenny dicen que es muy protector con Zoë, pero realmente parecía disfrutar conocer a Harry.” También señalaron que lo percibió como “educado, sencillo y genuinamente interesado en conocer a la familia.”
Según ese entorno, Lenny valora que su hija esté con alguien “que realmente la aprecie” y, por lo visto, considera que Styles cumple con eso. “Le gusta cuando alguien puede mantener las cosas ligeras,” agregaron.
Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre su relación, Styles ya había explicado por qué evita hacerlo. “Nunca he hablado públicamente de mi vida fuera del trabajo y he descubierto que me ha beneficiado,” dijo en 2022. “Siempre va a existir una versión de la narrativa, y decidí no gastar tiempo tratando de corregirla o redirigirla.”
El cantante también ha hablado sobre lo complicado que puede ser tener citas siendo una figura pública. “Siempre es un equilibrio… porque quieres salir con alguien de forma normal, pero también quieres protegerlo para que pueda ser normal,” explicó.
“Imagina ir a una segunda cita y decir: ‘Ok, hay una parte del fandom que va a decir esto, y va a ser muy intenso, y van a ser muy crueles, y no es real. Pero bueno, ¿qué quieres comer?’”, comentó.
También añadió: “Es una sensación difícil pensar que estar cerca de mí significa estar expuesto a una parte de Twitter o algo así. Yo solo quería cantar. No quería meterme en eso si iba a lastimar a otras personas.”
Por su parte, Kravitz ha compartido su visión sobre las relaciones. “Me siento optimista sobre la vida, y creo que eso va de la mano,” dijo en 2022. “Todas mis relaciones —amistades, relaciones románticas, familia— son un proceso de aprender a mostrarse de forma honesta.”
“Esa es la versión de los 20 años que dice: ‘Puedo hacerlo todo.’ Y ahora estoy en un lugar donde lo que sea que sienta está bien, donde sea que esté está bien,” añadió.
Styles también ha expresado que le gustaría casarse en algún momento. “Definitivamente es algo que me gustaría hacer,” comentó.
Antes de esta relación, el cantante estuvo con Olivia Wilde durante dos años y posteriormente fue vinculado con Emily Ratajkowski y Taylor Russell.
Kravitz, por su parte, estuvo comprometida con Channing Tatum, su coprotagonista en Blink Twice, hasta su separación en octubre de 2024. Tras la ruptura, ella comentó: “Me importa mucho,” y dijo estar “muy agradecida” por la relación.
En abril de 2026, la pareja avivó rumores de compromiso después de que se publicaran imágenes en las que Kravitz aparece besando a Styles mientras llevaba un anillo llamativo en ese dedo. También fue vista con la misma joya días antes.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido públicamente las especulaciones.