La actriz Paola Núñez sorprendió al anunciar que se casó con el fotógrafo Federico Verardi. La actriz compartió en Instagram las primeras imágenes de su boda, una celebración íntima realizada en medio de la naturaleza.
Todos los detalles de la boda de Paola Núñez y Federico Verardi
Paola Núñez se casó con Federico Verardi
Una de las imágenes más destacadas muestra a la actriz, originaria de Tecate, Baja California, sentada en un columpio en medio de un paisaje boscoso, mientras el fotógrafo aparece de pie a su lado, mirándola con una sonrisa. Aunque Paola no acompañó las fotos con ningún mensaje, él reaccionó en la publicación con emojis de un anillo en medio de dos corazones.
La publicación también dejó ver algunos detalles del festejo: un pastel de dos niveles adornado con flores blancas y hojas verdes colocado sobre una base de vidrio, en sintonía con la estética natural y sencilla de la boda.
El compromiso de Paola Núñez con Federico Verardi
La relación entre Paola Núñez y Federico Verardi se ha caracterizado por mantenerse lejos de los reflectores. Su historia comenzó hace unos cinco años, cuando hicieron pública su relación en redes sociales durante un viaje por Europa.
Desde entonces, ambos han preferido ser discretos sobre su vida personal, mostrando solo algunos momentos especiales. Uno de ellos fue en abril de 2025, cuando anunciaron su compromiso; la actriz compartió la noticia junto con el anillo, marcando una nueva etapa en su relación.
Un detalle especial de ese momento fue la participación de su perro, Zeke, quien tuvo un papel clave durante la propuesta, convirtiéndose en parte fundamental de ese recuerdo para la pareja.
¿Quién es Federico Verardi, esposo de Paola Núñez?
Federico Verardi es un director de fotografía con una trayectoria sólida que ha desarrollado en distintos ámbitos de la industria audiovisual.
De acuerdo con la biografía de su página oficial, su historia inició en las colinas de La Toscana y estuvo marcada por una infancia vivida entre Italia, Venezuela y Norteamérica, lo que le permitió estar en contacto con distintas culturas e influyó en su forma de trabajo y las formas de contar las historias.
Con más de 15 años de trayectoria, Federico ha trabajado como director de fotografía y operador en proyectos en diferentes partes del mundo. Se desempeña principalmente en proyectos narrativos, como largometrajes y series de televisión, aunque también suele participar en documentales y comerciales.
Entre sus proyectos más recientes como director de fotografía se encuentran Alone, dirigida por John Hyams, así como colaboraciones en la serie The Purge, además de trabajos como operador en producciones como Key and Peele, Deep Water, protagonizada por Ben Affleck, y Jay and Silent Bob Reboot.