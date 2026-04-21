Todos los detalles de la boda de Paola Núñez y Federico Verardi

Paola Núñez se casó con Federico Verardi

Paola Núñez y Federico Verardi (Instagram)

Una de las imágenes más destacadas muestra a la actriz, originaria de Tecate, Baja California, sentada en un columpio en medio de un paisaje boscoso, mientras el fotógrafo aparece de pie a su lado, mirándola con una sonrisa. Aunque Paola no acompañó las fotos con ningún mensaje, él reaccionó en la publicación con emojis de un anillo en medio de dos corazones.

La publicación también dejó ver algunos detalles del festejo: un pastel de dos niveles adornado con flores blancas y hojas verdes colocado sobre una base de vidrio, en sintonía con la estética natural y sencilla de la boda.

Paola Núñez y Federico Verardi (Instagram)

El compromiso de Paola Núñez con Federico Verardi

La relación entre Paola Núñez y Federico Verardi se ha caracterizado por mantenerse lejos de los reflectores. Su historia comenzó hace unos cinco años, cuando hicieron pública su relación en redes sociales durante un viaje por Europa.

Desde entonces, ambos han preferido ser discretos sobre su vida personal, mostrando solo algunos momentos especiales. Uno de ellos fue en abril de 2025, cuando anunciaron su compromiso; la actriz compartió la noticia junto con el anillo, marcando una nueva etapa en su relación.