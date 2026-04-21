Muere Ricardo de Pascual, actor de ‘El Chavo del 8', a los 85 años

Muere el actor Ricardo de Pascual

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó a través de un comunicado que el actor y comediante Ricardo de Pascual murió la madrugada de este martes a los 85 años.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.", se lee en la publicación que se compartió en redes sociales.

Aunque aún no se ha revelado la causa de su muerte, su hijo, Ricardo de Pascual Jr., confirmó la noticia al colocar un moño negro en su foto de perfil de Instagram, sin dar más detalles sobre el fallecimiento.

Ricardo de Pascual (Cuartoscuro)

En octubre de 2025, el histrión reveló en entrevista con la periodista Matilde Obregón que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una afección que deterioró su salud en los últimos años. Incluso, durante la charla apareció utilizando un tanque de oxígeno.

"Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias", aseguró.