Cher solicita tutela legal de su hijo Elijah Blue Allman tras sus problemas legales y de salud mental

De acuerdo con documentos judiciales presentados en Los Ángeles y obtenidos por Page Six, la cantante hizo una petición en el Tribunal Superior de Los Ángeles para que se designe un tutor temporal para los bienes de su hijo de 49 años. La cantante argumenta que la situación de su hijo “se ha deteriorado significativamente” en los últimos años, al punto de requerir intervención legal para proteger su patrimonio y bienestar.

Esta es la segunda vez que Cher solicita la tutela del patrimonio de su hijo, sin embargo, en su petición anterior solicitaba ser nombrada tutora única.

Elijay Blue Allman. (Getty Images)

“El individuo propuesto para ser puesto bajo tutela se encuentra actualmente bajo custodia en el estado de New Hampshire, en un hospital psiquiátrico cerrado, en un intento por restablecer su capacidad mental para enfrentar cargos penales en dos casos en dos condados de New Hampshire por: robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza, pero esos son solo los problemas actuales", se lee en la solicitud de tutela.

De acuerdo con la nueva solicitud de Cher, su hijo "no tiene idea de lo que es el dinero, es incapaz de administrar sus recursos financieros y no puede soportar el fraude ni la influencia indebida" debido a sus "graves problemas de salud mental y adicción".