La historia personal de Cher vuelve a ponerse en el centro de la polémica, esta vez por una decisión legal delicada: la artista ha solicitado la tutela de su hijo Elijah Blue Allman, en medio de una crisis marcada por problemas de adicción, salud mental y conflictos legales.
Cher solicita tutela legal de su hijo Elijah Blue Allman tras sus problemas legales y de salud mental
Cher solicita tutela legal de su hijo Elijah Blue Allman tras sus problemas legales y de salud mental
De acuerdo con documentos judiciales presentados en Los Ángeles y obtenidos por Page Six, la cantante hizo una petición en el Tribunal Superior de Los Ángeles para que se designe un tutor temporal para los bienes de su hijo de 49 años. La cantante argumenta que la situación de su hijo “se ha deteriorado significativamente” en los últimos años, al punto de requerir intervención legal para proteger su patrimonio y bienestar.
Esta es la segunda vez que Cher solicita la tutela del patrimonio de su hijo, sin embargo, en su petición anterior solicitaba ser nombrada tutora única.
“El individuo propuesto para ser puesto bajo tutela se encuentra actualmente bajo custodia en el estado de New Hampshire, en un hospital psiquiátrico cerrado, en un intento por restablecer su capacidad mental para enfrentar cargos penales en dos casos en dos condados de New Hampshire por: robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza, pero esos son solo los problemas actuales", se lee en la solicitud de tutela.
De acuerdo con la nueva solicitud de Cher, su hijo "no tiene idea de lo que es el dinero, es incapaz de administrar sus recursos financieros y no puede soportar el fraude ni la influencia indebida" debido a sus "graves problemas de salud mental y adicción".
Los problemas mentales y legales que enfrenta el hijo de Cher
El caso se intensificó tras una serie de incidentes recientes en New Hampshire, donde Elijah Blue Allman fue detenido en más de una ocasión por cargos que incluyen allanamiento, agresión y daños a la propiedad.
Actualmente, según los reportes, se encuentra en una institución psiquiátrica bajo custodia, en un intento por restablecer su capacidad para enfrentar procesos legales pendientes.
La preocupación de Cher quedó expuesta con crudeza en los documentos legales, donde describe un comportamiento reiterado de su hijo Elijah Blue Allman.
“Hay un patrón claro en el comportamiento de Elijah”, afirmó Cher. “Después de recibir la parte de su fideicomiso, se hospeda en un hotel, generalmente el Chateau Marmont, compra y consume drogas hasta que se queda sin dinero, termina en el hospital o sufre una sobredosis. Basándonos en este patrón, si Elijah recibiera la parte de su fideicomiso, la usaría para comprar drogas”, aseguró.
En el mismo documento, la artista también detalla los daños y conflictos que, según su versión, han acompañado estos episodios.
“Ha causado ‘miles de dólares en daños por quemaduras de cigarro en alfombras, camas, cómodas, ventanas y paredes rotas’ y ‘ha sido expulsado de un total de 18 hoteles porque ha hecho sentir incómodos a los huéspedes al gritar obscenidades y actuar de forma errática’”.