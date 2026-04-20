Hace 20 años, Madonna hacía historia en Coachella como headliner , en pleno auge de Confessions on a Dancefloor y con Hung Up dominando las listas. Dos décadas después, la escena se repitió con un giro generacional: la reina del pop volvió al desierto californiano para compartir escenario con Sabrina Carpenter, hoy una de las figuras más sólidas de la nueva ola.
Madonna denuncia el robo de vestuario histórico tras su presentación en Coachella: ofrece recompensa
Madonna aparece por sorpresa en el show de Sabrina Carpenter en Coachella
El encuentro no solo despertó nostalgia, sino que confirmó un relevo simbólico entre dos artistas separadas por el tiempo, pero unidas por una ambición escénica similar.
La sorpresa llegó cuando los primeros acordes de Vogue se escucharon y Madonna apareció en escena, desatando euforia. Lo que siguió fue un momento que ya se siente histórico: ambas artistas estrenaron en vivo la colaboración que ya se rumoraba y que aún no tiene título y repasaron clásicos como Like a Prayer y fragmentos de Get Together.
El guiño al pasado fue total. Madonna apareció con el mismo look que usó en 2006: una chamarra de Gucci y botas incluidas, actualizado con un corsé lila, medias al tono, guantes largos y gafas oversize.
“El mismo corsé, las mismas botas y la misma chamarra Gucci”, dijo en el escenario, consciente del peso simbólico de ese regreso.
Esta aparición no fue casual. Sabrina Carpenter regresaba al festival tras el éxito de Espresso con el show más ambicioso de su carrera, mientras que Madonna aprovechó para adelantar su nueva etapa musical con Confessions II, cuya antesala es el sencillo I Feel So Free.
Madonna denuncia el robo de vestuario histórico tras su presentación en Coachella
Sin embargo, el regreso de Madonna a Coachella no solo fue un momento histórico, sino que también quedó marcado por un episodio inesperado.
Hace unas horas, la reina del pop recurrió a sus redes sociales para hacer un llamado: varias piezas clave del vestuario que utilizó en el show fueron robadas.
"¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la chamarra, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", confesó a través de sus stories de Instagram.
"No es solo ropa, son parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó subrayando el valor simbólico de estas prendas que conectaban su pasado con este presente sobre el escenario.
Madonna ofrece recompensa para encontrar el vestuario robado de Coachella
La artista también aprovechó para hacer un llamado directo a quien pueda tener información, ofreciendo incluso una recompensa por su devolución, en un gesto que mezcla frustración y nostalgia por una etapa clave de su carrera.
"Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón", finalizó.