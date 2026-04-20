Cher descubre a los 79 años que tiene una nieta de 15: la historia detrás del secreto

Durante años, la historia permaneció en secreto. Según el relato de Katy Edwards, Allman sabía desde el inicio que era padre, pero nunca asumió un rol activo en la vida de la menor, llamada Ever. La noticia salió a la luz en un contexto delicado, marcado por los problemas de salud mental y adicciones del músico, quien incluso ha enfrentado hospitalizaciones recientes.

Según el relato exclusivo que la exmodelo Kayti Edwards (de 49 años y nieta de Julie Andrews) dio a The Sun, ella mantuvo un breve romance con Elijah en 2010. Esa misma noche terminaron juntos y Kayti quedó embarazada. Dio a luz a Ever ese mismo año.

Cher y su hijo Elijah Blue (Getty Images)

“Elijah y yo pasamos la noche juntos y me quedé embarazada. Él siempre lo supo desde el primer día, pero nunca quiso ser padre. Él pasaba a visitarnos, cada par de años, pero solo para saludar”, narró Kayti Edwards al medio británico.

Lejos de reaccionar con distancia, Cher ha comenzado a acercarse a su nieta. Tras enterarse, decidió invitarlas a su casa en Malibú, donde compartieron tiempo juntas en un ambiente cercano y afectuoso. Desde entonces, la artista ha mantenido el contacto, enviándole regalos y buscando generar una relación que hasta hace poco parecía imposible.

El proceso no ha estado exento de complejidad. Durante años, Edwards evitó acercarse a la cantante por temor a ser rechazada, ya que, según su versión, Elijah aseguraba que su madre no quería ser abuela. Hoy, el escenario es distinto: tanto Cher como la madre de la adolescente coinciden en la importancia de proteger a la joven frente a la inestabilidad del músico y construir un entorno más seguro para ella.

