La vida de Cher dio un giro inesperado a sus 79 años al enterarse de que tiene una nieta de 15 años cuya existencia desconocía. La revelación surgió tras una confesión de su hijo menor, Elijah Blue Allman, quien le contó que había tenido una hija en 2010 fruto de una breve relación con la exmodelo Kayti Edwards.
Cher descubre a los 79 años que tiene una nieta de 15: la historia detrás del secreto
Cher descubre a los 79 años que tiene una nieta de 15: la historia detrás del secreto
Durante años, la historia permaneció en secreto. Según el relato de Katy Edwards, Allman sabía desde el inicio que era padre, pero nunca asumió un rol activo en la vida de la menor, llamada Ever. La noticia salió a la luz en un contexto delicado, marcado por los problemas de salud mental y adicciones del músico, quien incluso ha enfrentado hospitalizaciones recientes.
Según el relato exclusivo que la exmodelo Kayti Edwards (de 49 años y nieta de Julie Andrews) dio a The Sun, ella mantuvo un breve romance con Elijah en 2010. Esa misma noche terminaron juntos y Kayti quedó embarazada. Dio a luz a Ever ese mismo año.
“Elijah y yo pasamos la noche juntos y me quedé embarazada. Él siempre lo supo desde el primer día, pero nunca quiso ser padre. Él pasaba a visitarnos, cada par de años, pero solo para saludar”, narró Kayti Edwards al medio británico.
Lejos de reaccionar con distancia, Cher ha comenzado a acercarse a su nieta. Tras enterarse, decidió invitarlas a su casa en Malibú, donde compartieron tiempo juntas en un ambiente cercano y afectuoso. Desde entonces, la artista ha mantenido el contacto, enviándole regalos y buscando generar una relación que hasta hace poco parecía imposible.
El proceso no ha estado exento de complejidad. Durante años, Edwards evitó acercarse a la cantante por temor a ser rechazada, ya que, según su versión, Elijah aseguraba que su madre no quería ser abuela. Hoy, el escenario es distinto: tanto Cher como la madre de la adolescente coinciden en la importancia de proteger a la joven frente a la inestabilidad del músico y construir un entorno más seguro para ella.
Cher busca la tutela legal de su hijo
En paralelo a este giro familiar, la situación de su hijo Elijah Blue Allman continúa siendo motivo de preocupación. La cantante ha solicitado nuevamente la tutela temporal de sus finanzas ante un tribunal de Los Ángeles, argumentando que su salud mental se ha deteriorado “significativamente” debido a su adicción a las drogas, lo que lo incapacita para administrar su propio dinero.
Cher incluso pidió que un tutor legal externo sea quien gestione el fideicomiso que constituye su única fuente de ingresos.
Según los documentos judiciales, el músico de 49 años se encuentra actualmente internado en un hospital psiquiátrico y enfrenta cargos legales, mientras su madre busca evitar que continúe gastando su dinero en sustancias y conductas autodestructivas. La solicitud no es nueva —ya había sido rechazada en 2023—, pero ahora responde a un escenario más grave, en el que la artista insiste en la necesidad de intervenir legalmente para proteger tanto su patrimonio como su bienestar.