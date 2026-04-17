Hermana de Liam Payne aún no supera su muerte; comparte doloroso mensaje

La muerte de Liam Payne sigue doliendo a su familia

Ruth Gibbins compartió un mensaje en sus historias de Instagram el jueves 16 de abril, en el que reflexionó sobre la pérdida de su hermano, quien falleció a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires.

(Instagram)

“18 meses sin ti, se siente imposible y aun así aquí estamos", escribió al inicio de su mensaje.

“Sanar es algo muy difícil de navegar. No puedo volver a ser quien era antes porque el duelo cambió mi forma de ver las cosas y nunca podría ser esa persona otra vez, pero también me pone triste que Liam nunca conocerá a la persona en la que me convertí después de su muerte", continuó. “Y luego, una parte de mí siente mucha nostalgia por volver a mi vida anterior; si me dieran a elegir entre esa vida o resolver todos los problemas del mundo para siempre, siempre elegiría regresar a la vida donde mi hermano existía".

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Ruth también señaló que su hermano le "enseñó tanto en la vida, pero no me enseñó a vivir sin él y esa es una lección que realmente me está costando aprender".

“Liam, sé que estás a mi alrededor, especialmente en las últimas semanas. Te extraño más de lo que mi corazón puede soportar, deberías estar aquí con nosotros", concluyó. “Sé que quieres que sigamos viviendo, espero que puedas ver todo lo que estamos haciendo en tu nombre".

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El exintegrante de One Direction falleció en octubre de 2024 tras caer desde el balcón del hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires.