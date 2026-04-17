Barbie Ferreira revela la razón por la que no regresó a la tercera temporada de ‘Euphoria’

¿Por qué Barbie Ferreira no regresó a la tercera temporada de 'Euphoria'?

A pesar de que la conversación en torno a la salida de Ferreira de la serie estuvo rodeada de rumores sobre un despido en malos términos, peleas y controversias, ella aclara que en realidad fue todo lo contrario.

“Fue un proceso largo de ‘No sé si esto es para mí’... tuvimos conversaciones entre nosotros tratando de encontrar cómo hacer de Kat un personaje completamente desarrollado. Y simplemente no estaba yendo a ningún lado”, señaló. Debido a que las pláticas de su personaje no se concretaron, la actriz llegó a la conclusión de que sería mejor dejarla ir.

“Y la cosa es que no necesito estar en el programa de televisión más grande del mundo si no estoy actuando realmente”, expresó. “Así que preferiría hacer una película independiente donde sí esté actuando… en lugar de estar ahí como un personaje de fondo”.

Barbie Ferreira aclara que su salida de la serie no fue dramática. (Getty Images)

Barbie Ferreira no le gustaba a dónde iba su personaje en 'Euphoria'

En la primera temporada, Kat, el personaje de Ferreira, tenía un rol mucho más protagónico. Caracterizado por tener un arco de personaje drástico, pasó de ser la chica tímida e insegura a alguien completamente empoderada, atrevida y con total confianza en sí misma. Sin embargo, en la segunda temporada, su personaje se estancó, la complejidad que los fans amaban parecía ya no estar presente y finalmente fue desplazada a cumplir únicamente con el rol de “la mejor amiga” de Maddie (Alexa Demie).

Este cambió fue percibido por la misma actriz y en entrevista para Collider Ladies Night habló sobre ello. “Honestamente, con la temporada dos se sentía como que el personaje ya no era Kat. Amo mucho a Kat, es como una pequeña versión de mí”, comenta. “Una gran parte de mí es Kat, así que siento que no solo fui yo; creo que todos sabían que el final de su historia estaba ahí porque ya no teníamos nada más que aportar”.

Barbie Ferreira interpretando a Kat en Euphoria. (IMDB)

Ferreira también señaló que Kat se convirtió en un “personaje de fondo”, algo que no representaba su esencia en la temporada uno, por lo que su decisión de salir de la serie llegó como algo que podría aportar más su carrera actoral. “Se trata más bien de expresarme. Sentía que no estaba mostrando mi potencial como la actriz que sé que soy”.