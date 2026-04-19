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Espectáculos

Rodaje de 'Sin senos Sí hay paraíso' termina en tragedia en Colombia

Tres personas murieron tras un ataque con cuchillo mientras el equipo grababa la nueva serie de 'Sin senos Sí hay paraíso' en un espacio público.
dom 19 abril 2026 12:17 PM
Sin Senos Sí Hay Paraíso
Elenco de Sin Senos Sí Hay Paraíso (Instagram)

Un violento ataque con arma blanca interrumpió el rodaje de la nueva temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso en Colombia y dejó un saldo de tres personas muertas y una más gravemente herida. Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 18 de abril, mientras el equipo realizaba grabaciones en exteriores.

El incidente se registró alrededor de las 3:30 p.m. en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, específicamente en el sector de Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt y el Parque Nacional. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre se acercó al lugar y, sin previo aviso, atacó con un cuchillo a una persona del equipo.

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Investigan ataque durante rodaje de Sin Senos Sí Hay Paraíso

Ante la agresión, varios integrantes de la producción intentaron intervenir para detenerlo, lo que provocó una riña. Durante el enfrentamiento, el atacante hirió a dos personas más antes de ser neutralizado.

Como resultado, tres personas perdieron la vida: dos miembros del equipo de producción y el agresor. Además, una persona resultó con heridas de gravedad y fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Sin Senos Sí Hay Paraíso
Elenco de Sin Senos Sí Hay Paraíso (Instagram)

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la policía en Bogotá, confirmó que el ataque ocurrió en vía pública y detalló que el agresor actuó sin mediar palabra, lo que derivó en un enfrentamiento que terminó con las víctimas mortales.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas en el lugar y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades ya recaban testimonios, revisan cámaras de seguridad y analizan las pruebas disponibles. La principal línea apunta a una agresión directa, sin indicios de robo.

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Elenco y producción de Sin Senos Sí Hay Paraíso reaccionan ante trágico suceso

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Sabores lamentó lo sucedido a través de un comunicado, en el que expresó su solidaridad con las víctimas y con el sector audiovisual.

Por su parte, la producción de la serie señaló que se encuentra atendiendo la situación y que cualquier información oficial será difundida por sus representantes legales.

Sin Senos Sí Hay Paraíso
Elenco de Sin Senos Sí Hay Paraíso (Instagram)

Actrices del elenco como Carmen Villalobos, Majida Issa y Carolina Gaitán reaccionaron en redes sociales, donde expresaron su consternación por lo ocurrido; incluso, Gaitán dedicó un mensaje de despedida a una de las víctimas.

Este lamentable hecho ocurre mientras la nueva temporada de la serie se graba en distintas locaciones de Colombia, generando expectativa entre el público de México y Latinoamérica a través de Telemundo.

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abril 2026

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