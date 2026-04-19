Rodaje de 'Sin senos Sí hay paraíso' termina en tragedia en Colombia

Investigan ataque durante rodaje de Sin Senos Sí Hay Paraíso

Ante la agresión, varios integrantes de la producción intentaron intervenir para detenerlo, lo que provocó una riña. Durante el enfrentamiento, el atacante hirió a dos personas más antes de ser neutralizado.

Como resultado, tres personas perdieron la vida: dos miembros del equipo de producción y el agresor. Además, una persona resultó con heridas de gravedad y fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Elenco de Sin Senos Sí Hay Paraíso (Instagram)

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la policía en Bogotá, confirmó que el ataque ocurrió en vía pública y detalló que el agresor actuó sin mediar palabra, lo que derivó en un enfrentamiento que terminó con las víctimas mortales.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas en el lugar y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades ya recaban testimonios, revisan cámaras de seguridad y analizan las pruebas disponibles. La principal línea apunta a una agresión directa, sin indicios de robo.