Rodaje de 'Sin senos Sí hay paraíso' termina en tragedia en Colombia

Un violento ataque con arma blanca interrumpió el rodaje de la nueva temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso en Colombia y dejó un saldo de tres personas muertas y una más gravemente herida. Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 18 de abril, mientras el equipo realizaba grabaciones en exteriores.
El incidente se registró alrededor de las 3:30 p.m. en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, específicamente en el sector de Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt y el Parque Nacional. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre se acercó al lugar y, sin previo aviso, atacó con un cuchillo a una persona del equipo.