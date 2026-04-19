Michelle Salas comparte foto inédita junto a Luis Miguel del día de su boda

Michelle Salas celebra a Luis Miguel con una foto del día de su boda

La imagen captura un momento muy íntimo en la vida de Michelle Sala : de su boda con el empresario Danilo Díaz Granados, celebrada en octubre de 2023 en la Toscana italiana, ceremonia a la que también asistió Luis Miguel .

En la imagen se ve a Michelle vestida de novia, sonriendo en plena pista de baile. A su lado aparece su padre, Luis Miguel, en un tierno abrazo, aunque su rostro no se aprecia porque está de espaldas a la cámara.

Luis Miguel y Michelle Salas (Instagram)

“¡Te amo, papu! Happiest birthday (el cumpleaños más feliz). Que sean muchos años más celebrando tu vida”, escribió la hija mayor del cantante para acompañar la postal.

El gesto, aunque breve, volvió a poner sobre la mesa la relación entre ambos. Durante años, su vínculo estuvo marcado por la distancia. Luis Miguel reconoció públicamente a Michelle Salas cuando ella tenía 18 años, y aunque han mantenido contacto, su relación ha pasado por momentos de cercanía y otros más complicados.