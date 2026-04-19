Michelle Salas comparte foto inédita junto a Luis Miguel del día de su boda

Michelle Salas ha seguido el ejemplo de su papá, Luis Miguel, y suele mantener su vida personal lejos de los reflectores. Sin embargo, en ocasiones especiales hace excepciones.
Este 19 de abril fue una de ellas. Con motivo del cumpleaños número 56 del intérprete de “La incondicional”, la modelo le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía inédita del día de su boda con Danilo Díaz Granados.
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Michelle Salas celebra a Luis Miguel con una foto del día de su boda
La imagen captura un momento muy íntimo en la vida de Michelle Sala : de su boda con el empresario Danilo Díaz Granados, celebrada en octubre de 2023 en la Toscana italiana, ceremonia a la que también asistió Luis Miguel.
En la imagen se ve a Michelle vestida de novia, sonriendo en plena pista de baile. A su lado aparece su padre, Luis Miguel, en un tierno abrazo, aunque su rostro no se aprecia porque está de espaldas a la cámara.
“¡Te amo, papu! Happiest birthday (el cumpleaños más feliz). Que sean muchos años más celebrando tu vida”, escribió la hija mayor del cantante para acompañar la postal.
El gesto, aunque breve, volvió a poner sobre la mesa la relación entre ambos. Durante años, su vínculo estuvo marcado por la distancia. Luis Miguel reconoció públicamente a Michelle Salas cuando ella tenía 18 años, y aunque han mantenido contacto, su relación ha pasado por momentos de cercanía y otros más complicados.
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Así ha sido la relación entre Luis Miguel y Michelle Salas
Luis Miguel y Michelle Salasestuvieron distanciados durante varios años, hasta que el cantante la reconoció públicamente cuando ella tenía 19 años.
Aunque después retomaron la comunicación, su relación volvió a tensarse tras el estreno de la serie Luis Miguel: La serie en Netflix, la cual la modelo consideró “irrespetuosa” por la forma en que se retrató su historia personal y el romance que tuvo con Alejandro Asensi, exmánager del cantante.
A pesar de esos desacuerdos, en 2023 comenzaron a mostrarse señales de acercamiento entre padre e hija, lo que incluso alimentó versiones de que Luis Miguel la acompañaría al altar en su boda.
Sin embargo, más tarde se aclaró que, aunque el cantante sí estuvo presente en la ceremonia con un lugar especial, fue su mamá, Stephanie Salas, quien finalmente la llevó al altar en ese momento tan importante.