Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Erik Rubín acaba con el misterio: ¿Quién es Geraldine Zárate, su nueva novia?

El cantante Erik Rubín etiquetó a su novia por primera vez en redes sociales y dejó ver momentos de su viaje juntos en Guatemala.
jue 16 abril 2026 10:05 AM
Erik Rubín
Erik Rubín, Geraldine Zarate y Nina Rubín (Instagram)

Tras su separación de Andrea Legarreta , luego de más de 20 años de relación, Erik Rubín comenzó a ser visto en distintos lugares públicos acompañado de una mujer, lo que de inmediato despertó rumores sobre un nuevo romance. En un inicio, el cantante aseguró que no se trataba de algo formal y que apenas se estaban conociendo.

Sin embargo, recientemente sorprendió al compartir las primeras fotos junto a su novia durante su viaje al Tecate Pa’l Norte 2026, en Monterrey, donde también estuvieron acompañados por su hija Nina Rubín. Aunque el músico había mantenido su relación con bajo perfil, incluso sin revelar el nombre de su pareja, todo indica que eso quedó atrás, pues durante un reciente viaje a Guatemala finalmente dio a conocer la identidad de su novia.

Publicidad

Erik Rubín revela quién es su novia durante su viaje a Guatemala

Erik Rubín compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de su estancia en un hotel en Antigua Guatemala, mostrando las vistas y los espacios rodeados de naturaleza.

Geraldine Zarate
Geraldine Zarate (Instagram)

Entre esos videos, llamó la atención uno en el que aparece su acompañante descansando en un camastro, muy cerca de él, mientras lo mira. Más tarde, el cantante publicó otro clip en el que se ve a su novia tomando fotos del lugar y lo acompañó con emojis de ojos de corazón, un detalle que muchos interpretaron como una señal de lo enamorado que está.

Pero fue hasta hace apenas unas horas que Erik Rubín reveló por fin la identidad de su novia. Lo hizo al etiquetarla en una foto grupal con amigos, entre ellos Tono Beltranena, del grupo Magneto. En la imagen, el cantante aparece sonriente junto a ella antes de subir a un helicóptero, desde donde disfrutaron de vistas espectaculares.

Erik Rubin
Erik Rubín y Geraldine Zarate durante su viaje a Guatemala (Instagram)

Su novia se llama Geraldine Zarate y, al parecer, no forma parte del mundo del espectáculo. A diferencia de él, mantiene un perfil discreto en redes sociales, con poca información personal. Tiene poco más de 1300 seguidores, entre los que destacan el propio Erik y su hija mayor, Mía Rubín. La mayoría de sus publicaciones están relacionadas con sus viajes por distintos lugares del mundo.

Publicidad

En sus historias, Geraldine también compartió algunos momentos de su viaje por Guatemala, incluida una selfie junto a Erik. Además, retomó y publicó varias de las historias que él había subido.

Erik Rubín
Erik Rubín y Geraldine Zarate (Instagram)

¿Quién es Geraldine Zarate, la novia de Erik Rubín?

Geraldine Zarate, novia de Erik Rubín, es directora de Innovación en el consorcio gastronómico Taquearte, una cadena mexicana de restaurantes fundada en 2007, especializada en ofrecer productos de alta calidad y carne importada. El restaurante cuenta con múltiples sucursales en la Ciudad de México y Estado de México, destacando por sus tacos, parrilla y platillos como la quesabirria.

Geraldine Zarate
Geraldine Zarate (Instagram)

Zarate ha participado en la gestión de proyectos de innovación y marketing para la marca, específicamente en iniciativas que vinculan la gastronomía con la cultura y el arte mexicano, como la celebración del Día Nacional del Taco, donde la marca colaboró con artistas mexicanos.

Su trabajo se enfoca en crear y llevar a cabo eventos especiales, así como en desarrollar estrategias de marca para el consorcio.

Publicidad

Erik Rubín comparte las primera fotos junto a su novia

A finales de marzo, Erik Rubín sorprendió al compartir por primera vez fotos junto a su novia, la misma mujer con la que ya se le había visto en distintos lugares y con quien desde hace tiempo levantaba sospechas de romance.

Erik Rubín y su hija Nina
Erik Rubín y su hija Nina (Instagram)

La pareja viajó a Monterrey, donde el cantante participó en el Tecate Pa’l Norte 2026 como parte del Los 90’s Pop Tour. En su cuenta de Instagram, el artista publicó una foto en la que aparece muy sonriente junto a Geraldine Zarate y su hija Nina, dejando ver que ya conviven como familia.

Además, compartió algunas historias donde se les ve disfrutando del concierto de Guns N’ Roses durante el festival, así como otro momento más relajado en un restaurante.

Tags

Erik Rubín

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad