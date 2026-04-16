Erik Rubín acaba con el misterio: ¿Quién es Geraldine Zárate, su nueva novia?

Tras su separación de Andrea Legarreta , luego de más de 20 años de relación, Erik Rubín comenzó a ser visto en distintos lugares públicos acompañado de una mujer, lo que de inmediato despertó rumores sobre un nuevo romance. En un inicio, el cantante aseguró que no se trataba de algo formal y que apenas se estaban conociendo.
Sin embargo, recientemente sorprendió al compartir las primeras fotos junto a su novia durante su viaje al Tecate Pa’l Norte 2026, en Monterrey, donde también estuvieron acompañados por su hija Nina Rubín. Aunque el músico había mantenido su relación con bajo perfil, incluso sin revelar el nombre de su pareja, todo indica que eso quedó atrás, pues durante un reciente viaje a Guatemala finalmente dio a conocer la identidad de su novia.