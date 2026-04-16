Erik Rubín acaba con el misterio: ¿Quién es Geraldine Zárate, su nueva novia?

Erik Rubín revela quién es su novia durante su viaje a Guatemala

Erik Rubín compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de su estancia en un hotel en Antigua Guatemala, mostrando las vistas y los espacios rodeados de naturaleza.

Geraldine Zarate (Instagram)

Entre esos videos, llamó la atención uno en el que aparece su acompañante descansando en un camastro, muy cerca de él, mientras lo mira. Más tarde, el cantante publicó otro clip en el que se ve a su novia tomando fotos del lugar y lo acompañó con emojis de ojos de corazón, un detalle que muchos interpretaron como una señal de lo enamorado que está.

Pero fue hasta hace apenas unas horas que Erik Rubín reveló por fin la identidad de su novia. Lo hizo al etiquetarla en una foto grupal con amigos, entre ellos Tono Beltranena, del grupo Magneto. En la imagen, el cantante aparece sonriente junto a ella antes de subir a un helicóptero, desde donde disfrutaron de vistas espectaculares.

Erik Rubín y Geraldine Zarate durante su viaje a Guatemala (Instagram)

Su novia se llama Geraldine Zarate y, al parecer, no forma parte del mundo del espectáculo. A diferencia de él, mantiene un perfil discreto en redes sociales, con poca información personal. Tiene poco más de 1300 seguidores, entre los que destacan el propio Erik y su hija mayor, Mía Rubín. La mayoría de sus publicaciones están relacionadas con sus viajes por distintos lugares del mundo.