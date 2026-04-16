Revelan las primeras imágenes de Val Kilmer creadas con IA para su película póstuma

Las primeras imágenes de Val Kilmer creadas con IA para su película póstuma

"No temas a los muertos y no me temas a mi", le dice un joven Kilmer a otro personaje en el clip, estrenado en el marco de la CinemaCon en Las Vegas.

La línea retumbó en la sala, donde los hermanos Coerte y John Voorhees, director y productor de la película, hablaron sobre el largometraje que esperan se estrene a fin de año.

Kilmer murió en abril de 2025, a los 65 años, a causa de una neumonía.

La producción capturó titulares el mes pasado cuando los realizadores divulgaron el proyecto.

El uso de la IA en la industria del entretenimiento genera preocupación y fue neurálgico en las discusiones contractuales que paralizaron al sector en 2023, a medida que actores y guionistas vieron en el avance de la tecnología una amenaza a sus trabajos.



The trailer for AS DEEP AS THE GRAVE, starring an AI version of the late Val Kilmer, has been released Cast includes Abigail Lawrie, Tom Felton, Abigail Breslin, Tatanka Means, Jacob Fortune-Lloyd, Wes Studi and Finn Jones pic.twitter.com/JtTbXY50O6 — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) April 15, 2026

"As Deep as the Grave", que sigue a la pareja de pioneros arqueólogos Ann y Earl Morris (quien se dice contribuyó a moldear el personaje de Indiana Jones), fichó a Kilmer antes de la pandemia para interpretar a un padre católico.

Pero debido a sus problemas de salud, Kilmer, quien padecía cáncer, desistió del rol.

Val Kilmer (Getty Images)

Tras una pausa por la pandemia, los hermanos vieron en el avance de la tecnología una oportunidad para traer a Kilmer de vuelta en la piel del padre católico Fintan, quien "sufría de tuberculosis, y que, como muchos, fue al suroeste (de Estados Unidos) por el clima seco, y abrió varias misiones", comentó Coerte.

Los Voorhees abordaron a los hijos de Kilmer, Mercedes y Jack, quienes les dieron el aval y les abrieron las puertas a su archivo de video, que sirvió de base para recrear a Kilmer en varias facetas de la vida.

