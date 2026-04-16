Manuela enfrenta a quienes critican su vida fácil por ser hija de Alejandro Sanz: No todos los problemas son económicos

Manuela Sanz responde a quienes critican su ‘vida fácil’

Durante un viaje de Barcelona a Madrid, Manuela Sanz aprovechó para convivir con sus seguidores en Instagram a través de una dinámica de preguntas y respuestas. Ahí compartió algunos detalles de su vida, pero también recibió un comentario que no pasó desapercibido: “Que vida tan fácil has tenido”.

Alejandro y Manuela Sanz (Instagram)

Lejos de dejarlo pasar, la joven respondió y dejó clara su postura frente a quienes opinan sin conocer su realidad. “El crear un juicio, una opinión o un criterio con la poca (casi nula) información que tienes de mi vida me parece de lo más mediocre que hay”, escribió hija de Alejandro Sanz.

“He crecido de una forma muy consciente y con la realidad del mundo en la cara. Soy consciente del privilegio que tengo e intento y quiero usarlo para apoyar a aquellos que no lo tienen (hablo de alzar la voz, cuidar, proteger, no solo económicamente)”, continuó Manuela en su mensaje.