Coldplay encabezará el primer espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El anuncio lo hizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien confirmó que el show del 19 de julio de 2026 que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, marcará un parteaguas en la historia del fútbol.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Instagram)

“Tendremos por primera vez en la historia un show de medio tiempo en la Final de la Copa del Mundo en julio, por primera vez un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, es uno de los grandes artistas del momento y no sólo serán ellos, sino habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial”, aseguró Gianni Infantino.

Esta decisión acerca el Mundial al modelo de entretenimiento que ha hecho del Super Bowl un fenómeno cultural global. A diferencia de ediciones anteriores, donde el entretiempo se limitaba a una pausa técnica, ahora se convertirá en un evento artístico de escala internacional.

FIFA President Gianni Infantino tells Semafor that the World Cup’s halftime show will have “more than one” artist performing.



It will be curated by Chris Martin & Coldplay. pic.twitter.com/rINtpSrydV — Pop Base (@PopBase) April 15, 2026

La producción estará a cargo de Global Citizen, con la participación directa de Chris Martin en la curaduría.

Por otra parte, Infantino adelantó que no será un show de un solo artista, sino un ensamble con “más sorpresas”, lo que apunta a colaboraciones de alto perfil.