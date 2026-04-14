"Mi Luz ilumina mi vida": Lorenzo Lazo y Luz Blanchet celebran tres años de noviazgo

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet celebran tres años de novios

Desde que hicieron pública su relación, Lorenzo Lazo y Luz Blanchet han compartido algunos momentos especiales de su noviazgo.

A lo largo de estos tres años, se han dejado ver en viajes, eventos y celebraciones, siempre dejando ver lo bien que se llevan y lo sólida que es su relación.

Fue en enero de 2024 cuando la pareja posó en exclusiva para Quién, momento en el que nos revelaron pormenores de los inicios de su relación.

Luz Blanchet y Lorenzo Lazo viven su amor a plenitud. (Anylú Hinojosa-Peña )

Para celebrar su aniversario, ambos compartieron fotos y mensajes que reflejan el momento que están viviendo.

Más allá de festejar el tiempo juntos, sus palabras también hablan de lo mucho que han crecido y de la compañía que han encontrado el uno en el otro.

La conductora aprovechó para compartir las mejores fotografías de sus viajes alrededor del mundo junto al economista, además de dedicarle un amoroso mensaje.

“Lo que comenzó como ‘Carpe Diem’ son ya tres increíbles años de seguirnos eligiendo desde el corazón, desde la libertad y desde lo más auténtico. Lazo de mi alma, gracias por tanto”, escribió Blanchet en su publicación.

Por su parte, Lorenzo no se quedó atrás y también celebró esta fecha tan especial con un video.

“Tres años juntos, unidos. Mi Luz ilumina mi vida y cada día me llena más el alma”, escribió.

Su publicación recopila varios momentos de su historia, desde en que le pidió a Luz que fuera su novia hasta algunas de las aventuras que han vivido juntos.