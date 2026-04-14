En pleno concierto, Bruno Mars habla sobre la supuesta deuda de 50 millones de dólares con un casino de Las Vegas

Bruno Mars retomó el tema de la supuesta deuda de 50 millones de dólares que tiene con casino de Las Vegas de una forma inesperada.
Durante uno de sus conciertos, el cantante mencionó que ya está “libre de deudas”. Este rumor ha perseguido al cantante de "APT" por años y es la presunta razón por la que hizo una residencia en dicha ciudad.
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El comentario que Bruno Mars hizo sobre su supuesta deuda millonaria
Durante el primer concierto de su nueva gira The Romantic Tour, de su más reciente disco, The Romantic, Bruno Mars habló sobre el rumor de la supuesta deuda millonaria que tiene con un casino de Las Vegas, razón por la que habría realizado una residencia en ese lugar para pagar el dinero que presuntamente debía.
El comentario surgió después de que Anderson .Paak, compañero de Bruno de "Silk Sonic", se uniera al cantante de "24K Magic" en el escenario del Allegiant Stadium de Las Vegas para cantar algunos de sus éxitos como dúo.
“Odio hacer esto sobre mí, pero cuando pienso en cuanta deuda, quiero decir, cuántos pasos tomó llegar aquí, me pongo emocional”, mencionó Anderson y Bruno respondió en tono de broma: “Andy, siento que estés pasando por todo eso. Verás, estoy libre de deuda, le pagué al casino hace mucho tiempo”.
El comentario del cantante también quedó grabado por los asistentes de su concierto.
Bruno Mars tells Anderson .Paak that he’s “debt-free” at The Romantic Tour in Las Vegas:
Bruno Mars nunca tuvo una deuda millonaria con el MGM de Las Vegas
Los rumores de la supuesta deuda de más de 50 millones de dólares de Bruno Mars afirmaban que el cantante debía esta cantidad al hotel y casino MGM a causa de las apuestas que realizó el cantante.
También se mencionaba que en respuesta a la deuda, Bruno realizó una residencia en el Dolby Live, propiedad del mismo resort.
Sin embargo, fue el mismo MGM Resorts International, en marzo de 2024, quien negó que Bruno Mars tuviera una deuda.
“La colaboración entre MGM y Bruno es de larga historia y se basa en el respeto mutuo”, declaró el casino de acuerdo con información de ENews, agregando que “cualquier especulación en sentido contrario es completamente falsa; él no tiene ninguna deuda con MGM".
Con dicha declaración se puso fin a las sospechas de que Bruno Mars pudiera tener una deuda millonaria debido a apuestas.
Estos rumores aparecieron después de que diversos medios replicaran la noticia de que el cantante debía dinero a dicho casino.
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Bruno Mars concluyó su residencia en Las Vegas para lanzar su nueva gira mundial
Después de cerrar su residencia en Las Vegas y dar una pequeña gira en ciertos países, entre ellos México y algunos sudamericanos, el cantante recién estrenó su nueva gira, The Romantic Tour, la cual comenzó este 10 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se espera que cierre en Ciudad de México con 4 fechas que van del 3 al 8 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.
Esta gira es el resultado del último y nuevo disco de Bruno, un álbum caracterizado por estar inspirado en ritmos latinos, principalmente mexicanos, como el mariachi. El setlist de su nueva gira incluye sus mayores éxitos como "24K Magic", "Uptown Funk" y más.
Bruno Mars ha dejado ver una vez más el sentido del humor que tiene al abordar los rumores que por mucho tiempo lo tacharon como un apostador endeudado, que al final resultaron ser falsos.