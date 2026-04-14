En pleno concierto, Bruno Mars habla sobre la supuesta deuda de 50 millones de dólares con un casino de Las Vegas

El comentario que Bruno Mars hizo sobre su supuesta deuda millonaria

Durante el primer concierto de su nueva gira The Romantic Tour, de su más reciente disco, The Romantic, Bruno Mars habló sobre el rumor de la supuesta deuda millonaria que tiene con un casino de Las Vegas, razón por la que habría realizado una residencia en ese lugar para pagar el dinero que presuntamente debía.

El comentario surgió después de que Anderson .Paak, compañero de Bruno de "Silk Sonic", se uniera al cantante de "24K Magic" en el escenario del Allegiant Stadium de Las Vegas para cantar algunos de sus éxitos como dúo.

El comentario de Bruno se dio mientras compartía escenario con su compañero de Silk Sonic, Anderson .Paak. (Getty Images)

“Odio hacer esto sobre mí, pero cuando pienso en cuanta deuda, quiero decir, cuántos pasos tomó llegar aquí, me pongo emocional”, mencionó Anderson y Bruno respondió en tono de broma: “Andy, siento que estés pasando por todo eso. Verás, estoy libre de deuda, le pagué al casino hace mucho tiempo”.

El comentario del cantante también quedó grabado por los asistentes de su concierto.