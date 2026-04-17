Detienen al rapero D4vd por presunto homicidio de menor encontrada en su coche

La policía de Los Ángeles detalló que detuvo al músico, cuyo verdadero nombre es David Burke, "por el asesinato de Celeste Rivas".

El rapero, de 21 años y residente de Los Ángeles, permanecerá "detenido sin derecho a fianza". El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado descuartizado y en estado de descomposición en la cajuela de un Tesla registrado a nombre de D4vd el 8 de septiembre del año pasado, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

Rapero D4vd. (AFP)

La policía acudió a un depósito de carros en Hollywood tras quejas de los vecinos que reportaron un olor pútrido en el lugar.

En ese momento, el departamento forense precisó que el cuerpo podría haber pasado un largo periodo de tiempo dentro del carro.