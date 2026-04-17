El rapero D4vd fue detenido por su conexión con el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en la cajuela de un Tesla que estaba a nombre del artista, informó la policía este jueves.
Detienen al rapero D4vd por presunto homicidio de menor encontrada en su coche
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La policía de Los Ángeles detalló que detuvo al músico, cuyo verdadero nombre es David Burke, "por el asesinato de Celeste Rivas".
El rapero, de 21 años y residente de Los Ángeles, permanecerá "detenido sin derecho a fianza". El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado descuartizado y en estado de descomposición en la cajuela de un Tesla registrado a nombre de D4vd el 8 de septiembre del año pasado, un día antes de que ella cumpliera 15 años.
La policía acudió a un depósito de carros en Hollywood tras quejas de los vecinos que reportaron un olor pútrido en el lugar.
En ese momento, el departamento forense precisó que el cuerpo podría haber pasado un largo periodo de tiempo dentro del carro.
La desaparición de Celeste Rivas Hernández
Por le momento la causa de muerte de la menor está bajo investigación. Por su parte, la Fiscalía de Los Ángeles dijo a la agencia AFP en un comunicado estar al tanto de la detención.
"Se espera que el caso sea presentado ante la División de Delitos Mayores, momento en el cual los fiscales revisarán los hechos y las pruebas para determinar si existe evidencia suficiente para presentar cargos".
Agregó que espera tener una actualización del caso el lunes "una vez que se haya tomado una decisión sobre la presentación de cargos".
Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida cuando tenía 13 años en el condado de Riverside, en el sureste de Los Ángeles.
En esa época, el artista estaba en la recta final de una gira mundial que fue interrumpida abruptamente en medio de la conmoción por el caso.
El rapero saltó a la fama en 2022 luego de que su canción "Romantic Homicide" se convirtiera en un éxito de TikTok.