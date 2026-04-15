Barron, hijo de Trump, levanta ya su propio imperio: Lanza marca de bebidas a sus 20 años

Barron, hijo de Donald Trump crece como empresario: lanza marca de bebidas

De acuerdo con registros oficiales, el hijo menor de Donald Trump figura como uno de los directores de SOLLOS Yerba Mate Inc., una empresa creada en diciembre de 2025 y registrada en Florida y Delaware.

A sus 20 años, Barron Trump ha incursionado en los negocios. (Getty Images)

La compañía, que tiene su sede en Mar-a-Lago, cerca de la propiedad donde vive la familia Trump en Palm Beach, se enfoca en la fabricación de bebidas a base de yerba mate, una infusión con cafeína ampliamente consumida en Sudamérica y que ha ganado popularidad en Estados Unidos como alternativa al café.

A sus 20 años, Barron Trump ha incursionado en los negocios. (Getty Images)

Barron no está solo en este proyecto. Comparte la dirección con otros socios, entre ellos Spencer Bernstein, Rodolfo Castello, Stephen Hall y Valentino Gómez, según documentos corporativos.

Según se informó en la página oficial de la marca, el lanzamiento oficial está previsto para mayo de 2026, con un primer producto: una bebida sabor piña y coco que se comercializará en paquetes de 12 latas.