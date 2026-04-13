La presentadora de noticias y esposa de Jeff Bezos , Lauren Sánchez Bezos, habló sobre la posibilidad de crecer su familia con el magnate de Amazon. Lauren afirmó que sí consideraría tener un hijo con su esposo para añadir un miembro más a su actual familia de 9, compuesta por los hijos que tuvieron en sus anteriores relaciones.
Lauren Sánchez Bezos 'tendría un hijo mañana' con su esposo y magnate de Amazon, Jeff Bezos
Lauren Sánchez Bezos consideraría tener un hijo con Jeff Bezos
En una conversación que Lauren Sánchez Bezos tuvo con The New York Times , la periodista fue cuestionada sobre la posibilidad de tener un hijo con su actual esposo, Jeff Bezos: “Tendría un bebé mañana mismo”, respondió sonriente.
Sin embargo, después de la conversación, un portavoz llamó para especificar que Lauren, de 56 años, no tendrá un bebé, es decir que no está embarazada. El último bebé que tuvo Sánchez fue su hija Ella Whitesell, quien tiene aproximadamente 18 años, junto a su ex esposo Patrick Whitesell.
Dentro del artículo, también se dice que Lauren es alguien que anima a otras personas a tener hijos y que “adora a los niños”, por lo que no sería una sorpresa que ella y Jeff decidieran incrementar su familia a pesar de tener 56 y 62 años respectivamente (por algún método de gestación artificial).
¿Quiénes son los hijos de Lauren Sánchez?
Cuando Jeff Bezos y Lauren Sánchez llegaron al altar, sus hijos también se unieron, formando juntos una familia de 9. Cuatro por parte de él y tres por parte de ella.
Lauren es mamá de Nikko González, nacido el 12 de febrero de 2001, a quien tuvo durante su relación con Tony González, una ex estrella de la NFL. Debutó como modelo en 2024 de la mano de Dolce and Gabbana y actualmente tiene 25 años. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 36,000 seguidores y ha participado en actividades de ayuda comunitaria.
Como resultado de su matrimonio con Patrick Whitesell, quien de acuerdo con People , es un empresario y ejecutivo de la agencia de talento William Morris Endeavor, Lauren tuvo otros dos hijos. En 2006 nació Evan, el segundo hijo de la periodista y en 2007 Ella, la única hija de la esposa de Jeff.
¿Quiénes son los hijos de Jeff Bezos?
Jeff Bezos estuvo casado con MacKenzie Scott desde 1993 hasta 2019 y, como fruto de su relación, tuvieron cuatro hijos, siendo el mayor Preston. El primogénito comparte nombre con su papá, cuyo segundo nombre es Preston y se especula que nació en el 2000.
En cuanto a sus hijos menores, se desconocen tanto sus nombres como sus edades debido a la privacidad que tanto Jeff como MacKenzie cuidaron por años. Una de las hijas menores de Bezos fue adoptada de China por él y su ex esposa.