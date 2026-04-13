⁠Lauren Sánchez Bezos 'tendría un hijo mañana' con su esposo y magnate de Amazon, Jeff Bezos

Lauren Sánchez Bezos consideraría tener un hijo con Jeff Bezos

En una conversación que Lauren Sánchez Bezos tuvo con The New York Times , la periodista fue cuestionada sobre la posibilidad de tener un hijo con su actual esposo, Jeff Bezos: “Tendría un bebé mañana mismo”, respondió sonriente.

Lauren Sánchez reveló que sí tendría hijos con Jeff Bezos. (Getty Images)

Sin embargo, después de la conversación, un portavoz llamó para especificar que Lauren, de 56 años, no tendrá un bebé, es decir que no está embarazada. El último bebé que tuvo Sánchez fue su hija Ella Whitesell, quien tiene aproximadamente 18 años, junto a su ex esposo Patrick Whitesell.

Dentro del artículo, también se dice que Lauren es alguien que anima a otras personas a tener hijos y que “adora a los niños”, por lo que no sería una sorpresa que ella y Jeff decidieran incrementar su familia a pesar de tener 56 y 62 años respectivamente (por algún método de gestación artificial).