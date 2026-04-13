Danna y Belinda volvieron a acaparar la atención luego de que comenzaran a circular en redes sociales una serie de videos que rápidamente se hicieron virales. En las imágenes, ambas aparecen en un bar de Madrid disfrutando del momento mientras cantan temas como “El sol no regresa” y “Mala fama”, lo que desató la emoción de sus fans, quienes no tardaron en reaccionar ante este inesperado encuentro, que ha levantado las sospechas de que una colaboración viene en camino.
Danna y Belinda prenden Madrid y los rumores de colaboración están más fuertes que nunca
Danna y Belinda encienden rumores de un proyecto juntas
Otro de los videos que más llamó la atención muestra a las artistas caminando juntas, tomadas de la mano, mientras atraviesan lo que parece ser una zona resguardada por personal de seguridad.
La cercanía entre Danna y Belinda no pasó desapercibida y volvió a encender las especulaciones. Aunque el video no da detalles claros sobre un posible proyecto juntas, una frase fue suficiente para disparar las teorías: “Tu sueño favorito. Soon”.
Si bien ninguna ha confirmado oficialmente una colaboración, estos momentos coinciden con recientes publicaciones desde un estudio de grabación, lo que ha llevado a muchos a pensar que el esperado proyecto entre ambas podría estar cada vez más cerca.
En las fotos que compartió Belinda, ambas aparecen juntas en un estudio de grabación, acompañadas de Alex Hoyer, quien además de ser novio ha trabajado con Danna como productor y compositor. En otra imagen, se les ve usando audífonos, lo que refuerza la idea de que están trabajando en nueva música.
Una de las teorías más fuertes es que esta posible colaboración podría formar parte del nuevo proyecto musical de Danna, Lucid Dreams. De acuerdo a la cantante este álbum marca una nueva etapa en su carrera, ya que es parte de una trilogía conceptual con la que busca reinventarse y llevar su música a otro nivel.
Danna habla de su colaboración con Belinda y Kenia Os
Desde hace algún tiempo ya se hablaba de una posible colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os , pero todo indica que las agendas de las tres terminaron complicando que ese proyecto se concretara.
Aun así, Danna compartió lo emocionada que está por el momento que vive en su carrera: desde cantar junto a Shakira en la Ciudad de México hasta confirmar esta esperada colaboración.
“Yo pregunté en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir, pero sí estamos trabajando en algo juntas, no se lo esperan, estoy muy emocionada, la verdad, como bien dices, creo que este junte va a ser muy icónico y va a ser de las chicas superpoderosas, sé que lo van a disfrutar mucho y es todo lo que puedo decir”.
Además, Danna se encuentra en un momento clave de su carrera, hace unos días la cantante organizó un evento exclusivo para conocer la portada de su nuevo EP Lucid Dreams, el cual describe cómo su proyecto más retador y personal hasta ahora, que saldrá el 14 de abril.
El proyecto también destaca por su propuesta visual. La portada fue realizada por la reconocida fotógrafa Elizaveta Porodina, mientras que la dirección creativa está a cargo de Dannah Gottlieb.