Danna y Belinda prenden Madrid y los rumores de colaboración están más fuertes que nunca

Danna y Belinda encienden rumores de un proyecto juntas

Otro de los videos que más llamó la atención muestra a las artistas caminando juntas, tomadas de la mano, mientras atraviesan lo que parece ser una zona resguardada por personal de seguridad.

Danna (Instagram)

La cercanía entre Danna y Belinda no pasó desapercibida y volvió a encender las especulaciones. Aunque el video no da detalles claros sobre un posible proyecto juntas, una frase fue suficiente para disparar las teorías: “Tu sueño favorito. Soon”.

Si bien ninguna ha confirmado oficialmente una colaboración, estos momentos coinciden con recientes publicaciones desde un estudio de grabación, lo que ha llevado a muchos a pensar que el esperado proyecto entre ambas podría estar cada vez más cerca.

Belinda y Danna (Instagram)

En las fotos que compartió Belinda, ambas aparecen juntas en un estudio de grabación, acompañadas de Alex Hoyer, quien además de ser novio ha trabajado con Danna como productor y compositor. En otra imagen, se les ve usando audífonos, lo que refuerza la idea de que están trabajando en nueva música.

Una de las teorías más fuertes es que esta posible colaboración podría formar parte del nuevo proyecto musical de Danna, Lucid Dreams. De acuerdo a la cantante este álbum marca una nueva etapa en su carrera, ya que es parte de una trilogía conceptual con la que busca reinventarse y llevar su música a otro nivel.