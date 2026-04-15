Martha Higareda revela la verdadera razón por la que no ha presentado a sus hijas

A pocos días de que se cumplan cinco meses del nacimiento de sus bebés, Martha Higaredaestá viviendo al máximo su etapa como mamá junto a su esposo, Lewis Howes. A través de redes sociales, la pareja ha compartido varios momentos de esta nueva etapa, dejando ver lo felices que están con la llegada de sus hijas.
Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido, hasta ahora, la actriz ha decidido no mostrar las caras de las pequeñas. En las fotos que publican, ambos han sido muy cuidadosos con su privacidad, evitando revelar su identidad y manteniendo este aspecto de su vida familiar lejos del ojo público.
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Martha Higareda explica por qué no muestra a sus hijas
Aunque el nacimiento de sus hijas estuvo marcado por algunos problemas de salud tras el parto, hoy Martha Higareda vive una etapa mucho más tranquila y plena junto a su familia. Tanto ella como su esposo, Lewis Howes, han compartido en redes lo felices que están con esta nueva etapa, aunque han sido muy cuidadosos en mantener la privacidad de sus hijas, a quienes hasta ahora no han presentado públicamente por una importante razón.
En una dinámica de preguntas y respuestas, los seguidores de la actriz le preguntaron cuándo presentaría a sus gemelas en redes sociales. A lo que ella respondió: “Yo tengo muchas ganas, pero Lewis todavía se pone muy nervioso”.
Además, aprovechó para abrir el debate entre sus fans y les lanzó una pregunta directa: “¿Ustedes qué opinan? ¿Se debe mostrar a los bebés en Instagram o es mejor no hacerlo?”.
Además, Martha también respondió otras dudas de sus seguidores, como la forma en la que alimenta a sus hijas. Y es que, con dos bebés en casa, la dinámica cambia por completo: “Tenemos un silloncito para bebés que es doble, entonces sentamos a las dos y les damos de comer al mismo tiempo con mamila, porque si no, no nos da tiempo”, contó entre risas, dejando ver lo feliz que se encuentra en esta etapa.
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El secreto de Martha Higareda tras su embarazo gemelar
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras el embarazo de Martha Higareda es la forma en la que ha recuperado su figura en poco tiempo.
Durante el podcast De todo un mucho, que conduce junto a Yordi Rosado, la actriz habló abiertamente sobre su proceso postparto y los cuidados que tuvo para mantener su piel en buen estado.
La también productora reconoció que su cuerpo cambió mucho durante el embarazo, especialmente al tratarse de gemelas. “Obviamente todavía tengo tantita pancita, mi panza era enorme, las bebés nacieron cada una de 3 kilos, tenía 6 kilos de bebés, más 2 placentas”, compartió.
Sobre su recuperación, Martha explicó que uno de sus principales aliados fue una crema hecha por ella misma, en la que mezcló distintos aceites naturales. Con este hábito buscaba prevenir la aparición de estrías y ayudar a que su piel recuperara su forma. “Me gusta mucho ponerme cosas en la piel, quería cuidarme para que no me salieran estrías y para que regresara a su estado original”, contó.