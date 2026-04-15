Martha Higareda revela la verdadera razón por la que no ha presentado a sus hijas

Martha Higareda explica por qué no muestra a sus hijas

Aunque el nacimiento de sus hijas estuvo marcado por algunos problemas de salud tras el parto, hoy Martha Higareda vive una etapa mucho más tranquila y plena junto a su familia. Tanto ella como su esposo, Lewis Howes, han compartido en redes lo felices que están con esta nueva etapa, aunque han sido muy cuidadosos en mantener la privacidad de sus hijas, a quienes hasta ahora no han presentado públicamente por una importante razón.

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

En una dinámica de preguntas y respuestas, los seguidores de la actriz le preguntaron cuándo presentaría a sus gemelas en redes sociales. A lo que ella respondió: “Yo tengo muchas ganas, pero Lewis todavía se pone muy nervioso”.

Además, aprovechó para abrir el debate entre sus fans y les lanzó una pregunta directa: “¿Ustedes qué opinan? ¿Se debe mostrar a los bebés en Instagram o es mejor no hacerlo?”.

Martha Higareda

Además, Martha también respondió otras dudas de sus seguidores, como la forma en la que alimenta a sus hijas. Y es que, con dos bebés en casa, la dinámica cambia por completo: “Tenemos un silloncito para bebés que es doble, entonces sentamos a las dos y les damos de comer al mismo tiempo con mamila, porque si no, no nos da tiempo”, contó entre risas, dejando ver lo feliz que se encuentra en esta etapa.