Katy Perry enfrenta un nuevo escándalo internacional luego de que autoridades en Australia confirmaran que investigan una denuncia presentada por Ruby Rose por un presunto abuso sexual ocurrido hace más de una década.
Katy Perry bajo investigación de la policía en Australia tras acusaciones de Ruby Rose
Katy Perry bajo investigación de la policía en Australia tras acusaciones de Ruby Rose
De acuerdo con la policía del estado de Victoria, el caso está siendo revisado por la unidad especializada en delitos sexuales, tras la acusación pública que hizo la actriz en redes sociales sobre un incidente ocurrido en 2010 en un club nocturno de Melbourne.
“Los detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne están investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, declaró el sargento interino Paul Hogan de la Policía de Victoria en un comunicado a Page Six.
Tras hacerse pública la denuncia, Ruby Rose aseguró a través de Threads que no hablará más del caso.
“Esto significa que ya no puedo comentar, republicar ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni sobre las personas involucradas. Parecerá que ignoro todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así”, compartió.
Katy Perry responde a las acusaciones de Ruby Rose
Según el testimonio de Ruby Rose, el hecho habría ocurrido en el club Spice Market, donde ambas coincidieron durante una noche de fiesta en la discoteca Spice Market hace casi 20 años.
"Katy se quitó la ropa interior y frotó su asquerosa vagina en la cara de la actriz", confesó Ruby Rose a través de Threads.
Por su parte, el equipo de Katy Perry negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como “mentiras peligrosas e irresponsables”. Además, señalaron que la actriz tiene antecedentes de hacer denuncias públicas que han sido desmentidas, lo que ha intensificado la polémica mediática en torno al caso.