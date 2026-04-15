Katy Perry bajo investigación de la policía en Australia tras acusaciones de Ruby Rose

De acuerdo con la policía del estado de Victoria, el caso está siendo revisado por la unidad especializada en delitos sexuales, tras la acusación pública que hizo la actriz en redes sociales sobre un incidente ocurrido en 2010 en un club nocturno de Melbourne.

“Los detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne están investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, declaró el sargento interino Paul Hogan de la Policía de Victoria en un comunicado a Page Six.

Ruby Rose (Getty Images)

Tras hacerse pública la denuncia, Ruby Rose aseguró a través de Threads que no hablará más del caso.

“Esto significa que ya no puedo comentar, republicar ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni sobre las personas involucradas. Parecerá que ignoro todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así”, compartió.

