El sueño pop se hace realidad: Danna confirma que ya grabó colaboración con Belinda

Luego de que este fin de semana se viralizaran en redes sociales varios videos de Danna y Belindadisfrutando de una noche juntas en Madrid, los rumores sobre una posible colaboración crecieron rápidamente. Ahora, la intérprete de “Mala Fama” confirmó que, después de años de expectativa, su dueto por fin es una realidad.
En las imágenes, ambas aparecen en un bar pasando un rato de karaoke, pero el momento que más llamó la atención fue un clip en el que se les ve caminando tomadas de la mano, atravesando una zona resguardada por personal de seguridad. El video fue acompañado por una frase que desató aún más las teorías: “Tu sueño favorito. Soon”.
Danna confirma que ya grabó un dueto con Belinda
Luego de años de rumores y expectativa entre sus fans, Dannafinalmente confirmó su colaboración con Belinda. La cantante se mostró entusiasmada por este proyecto, destacando que llega en un momento clave para ambas y que representa una oportunidad para explorar nuevas facetas musicales juntas.
“Creo que es una sorpresa, les va a encantar”, declaró Danna en entrevista para Los 40 Principales España. “[Significa] Mucho para mí, el encontrarme en este momento de nuestras vidas y poder hacer música juntas está siendo súper interesante y estamos explorando cosas nuevas y complementando nuestros universos, creo que eso es increíble”, agregó.
En medio de la emoción por este esperado proyecto, Danna también destacó la conexión personal que comparte con Belinda, dejando claro que esta colaboración no solo es especial en lo musical, sino también en lo personal.
“Poder colaborar con una mujer que admiro tanto, con lo que literalmente crecimos juntas fomentando una amistad tan genuina, creo que es algo muy cool”, dijo emocionada, sin revelar aún el nombre de la canción.
La cantante habló con entusiasmo sobre la admiración que siente por su colega y lo significativo que ha sido trabajar juntas en esta etapa de sus vidas: "Se va a servir, se va a servir al fandom, se va a servir al pop por supuesto, pero puedo decir que es una colaboración que me emociona muchísimo y que les va a fascinar y que está espectacular”, recalcó.
Danna aclara qué pasó con la colaboración junto a Belinda y Kenia Os
Desde hace tiempo se hablaba de una posible colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, sin embargo, las agendas de las tres habían complicado que el proyecto se concretara.
Incluso, en octubre de 2025, lanzaron un podcast exclusivo en Apple Music y YouTube titulado Pop-Up con Belinda, Danna y Kenia Os, donde las tres artistas conversaron sobre temas como la autenticidad, la vulnerabilidad y el empoderamiento femenino.
Ahora, en la misma entrevista con Los 40 Principales, Danna confirmó que la canción sí llegó a grabarse, aunque su lanzamiento se ha retrasado debido a algunos temas administrativos.
“Ay, ya, sí, bueno, nuestra canción ahí está, lo dije”, comentó la intérprete de “Oye Pablo” cuando el conductor del programa le pregunto sobre la razón de su retraso la artista confirmó: “Problemitas administrativos, pero igualmente ella (Kenia Os) también tiene su canción con Beli, que es increíble, ojalá esa canción se desbloquee pronto, pero bueno, pues por ahora sacaremos Beli y yo la nuestra primero y ojalá después venga la otra”, finalizó.