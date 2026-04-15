Así logró Paola Rojas tener una buena relación con Zague después de su polémico divorcio

A varios años de la polémica que marcó el fin de su matrimonio, Paola Rojas sorprendió al hablar abiertamente sobre la relación que mantiene actualmente con su exesposo, Luis Roberto Alves Zague, dejando ver que su vínculo ha cambiado con el tiempo.
La periodista aseguró que hoy mantienen una convivencia sana, basada en el respeto y enfocada en el bienestar de sus dos hijos, Leonardo y Paulo.
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Paola Rojas redefine su historia con Zague
A ocho años de su separación, Paola Rojashabló sobre la relación que ha logrado construir con su exesposo, Luis Roberto Alves Zague, dejando claro que, con el paso del tiempo, ambos han encontrado la forma de convivir de manera sana por el bienestar de sus hijos.
Desde su experiencia, la periodista compartió su opinión sobre la importancia de superar los conflictos tras una ruptura y priorizar lo verdaderamente importante.
“Me cuesta mucho entender cuando detecto a esas parejas que nunca logran sobreponerse a un rompimiento y anteponen el odio sobre el amor a ellos mismos, a los hijos y a su camino. Me da angustia ver que no pueden sortear eso. Los lastimados son los hijos”, expresó en entrevista para una revista de circulación nacional.
Rojas explicó que ha adoptado una forma más consciente de ver las rupturas de pareja, apostando por el respeto y el aprendizaje. “Hay que agradecer a las personas con las que compartiste una etapa de la vida. Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Lo sano es poder agradecer y llevarte bien con esa persona”, afirmó.
Incluso, dejó claro que ha optado por vivir sin conflictos innecesarios. “Me la paso mejor sin líos, sin enemigos y sin rencores. Ya es suficiente con todo lo que tengo que procesar en mi trabajo como para hacer de mi vida algo complicado”, añadió.
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Paola Rojas y Zague lograron reconstruir su relación
El matrimonio entre Paola Rojas y Luis Roberto Alves Zagueduró cerca de una década, hasta que en 2018 se desató una fuerte polémica tras la filtración de un video íntimo del exfutbolista. El hecho generó señalamientos de infidelidad, una intensa presión mediática y, finalmente, la ruptura de la relación.
Tras ese episodio, la periodista enfrentó momentos difíciles, especialmente por la exposición pública y las críticas en redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos han logrado reconstruir su vínculo desde otro lugar, dejando atrás los conflictos y enfocándose en el bienestar de sus hijos.
Actualmente, Paola Rojas asegura que ha logrado sanar emocionalmente y ver su historia con otra perspectiva, apostando por una convivencia armoniosa que les permita seguir adelante como familia, aunque ya no como pareja.