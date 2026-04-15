Así logró Paola Rojas tener una buena relación con Zague después de su polémico divorcio

Paola Rojas redefine su historia con Zague

A ocho años de su separación, Paola Rojas habló sobre la relación que ha logrado construir con su exesposo, Luis Roberto Alves Zague, dejando claro que, con el paso del tiempo, ambos han encontrado la forma de convivir de manera sana por el bienestar de sus hijos.

Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague'. (Agencia México)

Desde su experiencia, la periodista compartió su opinión sobre la importancia de superar los conflictos tras una ruptura y priorizar lo verdaderamente importante.

“Me cuesta mucho entender cuando detecto a esas parejas que nunca logran sobreponerse a un rompimiento y anteponen el odio sobre el amor a ellos mismos, a los hijos y a su camino. Me da angustia ver que no pueden sortear eso. Los lastimados son los hijos”, expresó en entrevista para una revista de circulación nacional.

Paola Rojas y sus hijos Leonardo y Paulo (Instagram)

Rojas explicó que ha adoptado una forma más consciente de ver las rupturas de pareja, apostando por el respeto y el aprendizaje. “Hay que agradecer a las personas con las que compartiste una etapa de la vida. Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Lo sano es poder agradecer y llevarte bien con esa persona”, afirmó.

Incluso, dejó claro que ha optado por vivir sin conflictos innecesarios. “Me la paso mejor sin líos, sin enemigos y sin rencores. Ya es suficiente con todo lo que tengo que procesar en mi trabajo como para hacer de mi vida algo complicado”, añadió.