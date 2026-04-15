Alessandra Rosaldo critica difusión de datos sobre la supuesta fortuna de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo responde a rumores sobre la fortuna de Eugenio Derbez

Aunque Eugenio Derbez ha construido una sólida carrera en México y Estados Unidos como actor, productor y director, eso no significa que las cifras que circulan en internet sean reales. De hecho, Alessandra Rosaldo advirtió que compartir información sobre la supuesta riqueza de una persona puede ser peligroso, ya que podría poner en riesgo la seguridad de su familia.

Eugenio Derbez (Getty Images)

"De entrada, yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos ni cómo ni por qué", declaró la cantante ante un par de reporteros que le preguntaron sobre los rumores que circulan sobre la supuesta fortuna que tendría su esposo. "Hay mucha gente que no verifica la información, que la manipula, que la cambia, que la saca de contexto", agregó

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo (Getty Images)

Además de cuestionar la veracidad de la información, la cantante de Sentidos opuestos advirtió que este tipo de rumores pueden afectar a su familia, especialmente en temas de seguridad, por lo que no dudó en expresar su preocupación sobre la forma en que estos datos se difunden en portales de internet y en redes sociales.

"Me parece peligrosísimo y muy delicado. Cualquier persona puede pensar: ‘¡Ah, eso es lo que tiene en el banco!’, y absolutamente no. Es falso, como muchas de las cosas que se dicen", señaló.