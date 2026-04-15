Alessandra Rosaldo critica difusión de datos sobre la supuesta fortuna de Eugenio Derbez

Los últimos meses, en redes sociales, comenzó a circular información sobre la supuesta fortuna de varios famosos, incluido Eugenio Derbez. De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, el mexicano tendría un patrimonio de 30 millones de dólares, resultado de su trabajo como productor, director, actor y comediante, tanto en México como en Hollywood.
Luego de la viralidad de dicha versión, Alessandra Rosaldo habló sobre la situación. Más allá de confirmar o desmentir las cifras, la cantante puso el foco en algo más importante: los riesgos que implica compartir este tipo de información.
Publicidad
Alessandra Rosaldo responde a rumores sobre la fortuna de Eugenio Derbez
Aunque Eugenio Derbez ha construido una sólida carrera en México y Estados Unidos como actor, productor y director, eso no significa que las cifras que circulan en internet sean reales. De hecho, Alessandra Rosaldo advirtió que compartir información sobre la supuesta riqueza de una persona puede ser peligroso, ya que podría poner en riesgo la seguridad de su familia.
"De entrada, yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos ni cómo ni por qué", declaró la cantante ante un par de reporteros que le preguntaron sobre los rumores que circulan sobre la supuesta fortuna que tendría su esposo. "Hay mucha gente que no verifica la información, que la manipula, que la cambia, que la saca de contexto", agregó
Además de cuestionar la veracidad de la información, la cantante de Sentidos opuestos advirtió que este tipo de rumores pueden afectar a su familia, especialmente en temas de seguridad, por lo que no dudó en expresar su preocupación sobre la forma en que estos datos se difunden en portales de internet y en redes sociales.
"Me parece peligrosísimo y muy delicado. Cualquier persona puede pensar: ‘¡Ah, eso es lo que tiene en el banco!’, y absolutamente no. Es falso, como muchas de las cosas que se dicen", señaló.
Publicidad
Alessandra Rosaldo aclara polémica sobre Eugenio Derbez y su mamá
Alessandra Rosaldo también aclaró los rumores sobre la supuesta mala relación entre su mamá y su esposo, Eugenio Derbez, dejando claro que entre ellos siempre ha existido un buen vínculo, a pesar de algunos momentos complicados en el pasado.
Los comentarios surgieron después de que la cantante hablara del tema en un podcast, donde recordó una etapa difícil en su relación con el actor. Sus palabras fueron malinterpretadas por algunos, quienes asumieron que su mamá no lo quería.
Ante esto, la cantante explicó que todo se trató de una reacción natural en un momento específico, cuando ella y el actor atravesaban una ruptura.
“Nada de eso. A ver, mi mamá siempre ha adorado a Eugenio. Hubo un momento en el que él y yo terminamos, yo estaba sufriendo mucho y, obviamente, como cualquier mamá, al verme así, ella estaba muy preocupada. Cuando Eugenio regresó, mi mamá estaba como de: ‘Hm, vamos a ver si es cierto’. Y pasó la prueba. Y mi mamá lo adora”, explicó.