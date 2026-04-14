Ruby Rose es obligada a callar en medio de sus acusaciones de abuso sexual en contra de Katy Perry

Tras presentar una denuncia policial, Ruby Rose reveló que ya no hablará más sobre la supuesta agresión sexual que sufrió por parte deKaty Perry .
La actriz australiana, conocida por su papel de Stella Carlin en la serie Orange is The New Black, publicó en redes sociales que la cantante californiana la agredió sexualmente hace 20 años en un club de Melbourne.
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Ruby Rose se pronuncia después de que Katy Perry negara las acusaciones de agresión sexual
Tras la publicación de las acusaciones contra Katy Perry, varios usuarios en redes cuestionaron que Ruby Rose hiciera estas declaraciones 20 años después y que no hubiera tomado acciones legales antes.
Ante esto, la actriz respondió que acababa de salir de una estación de policía, dando a entender que había presentado una denuncia.
“¡Hola! Última actualización: Esta tarde he finalizado todos mis informes”, escribió Rose en Threads. “Esto significa que ya no puedo comentar, publicar, ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni sobre las personas involucradas”.
La actriz le agradeció a sus seguidores que la han apoyado en su decisión de denunciar a la cantante, quien a través de un vocero negó todas las acusaciones.
“Puede parecer que ignoro todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así”, continuó Rose. “Esta es una solicitud habitual de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”.
Finalmente, aseguró que tras acudir a la policía, se siente más tranquila: “Ahora puedo empezar a sanar y seguir adelante, al menos temporalmente”, añadió Rose. “Los quiero mucho a todos”, concluyó.
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El mensaje de Katy Perry tras negar las acusaciones de abuso sexual de Ruby Rose
Katy Perry publicó un breve mensaje a sus fans después de que, a través de un vocero, negara la acusación de abuso sexual hecha por la actriz Ruby Rose.
A través de sus Instagram Stories, la cantante, de 41 años, escribió a sus seguidores: "Los amo", junto a una imagen de su canción "By the Grace of God" de su álbum Prism de 2013, lo que muchos interpretaron como una respuesta a las acusaciones en su contra.
La letra de esa canción inspirada en una ruptura incluye frases como "Me recuperé" y "Ahora tengo que superarlo Deja que el universo ponga a prueba tu ingenio/Sí, la verdad te hará libre".
Ruby Rose acusa a Katy Perry de presunto abuso sexual
Luego de que Katy Perry y su novio, Justin Trudeau, aprendieran en el show de Justin Bieber en Coachella, la actriz Ruby Rose denunció públicamente a la cantante en su cuenta de Threads: “Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub en Melbourne. ¿A quién cara*** le importa lo que ella piense?”.
Enseguida, la actriz relató lo que sucedió: “Se inclinó, echó su ropa interior hacia un lado y frotó su asquerosa vag*** en mi cara hasta que abrí los ojos y yo vomité”. La australiana también mencionó que por años había contado el momento como “una historia divertida de borrachas”.
Rose contó que este evento supuestamente sucedió cuando ella estaba en sus 20 y agregó que no había comentado algo sobre este suceso porque Katy Perry la ayudó a tramitar una visa para EUA y porque no sabía como manejar la situación: “Pero ya dije a todo el mundo que no es buena persona”.