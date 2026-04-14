Ruby Rose es obligada a callar en medio de sus acusaciones de abuso sexual en contra de Katy Perry

Ruby Rose se pronuncia después de que Katy Perry negara las acusaciones de agresión sexual

Tras la publicación de las acusaciones contra Katy Perry , varios usuarios en redes cuestionaron que Ruby Rose hiciera estas declaraciones 20 años después y que no hubiera tomado acciones legales antes.

Ruby Rose (Getty Images)

Ante esto, la actriz respondió que acababa de salir de una estación de policía, dando a entender que había presentado una denuncia.

“¡Hola! Última actualización: Esta tarde he finalizado todos mis informes”, escribió Rose en Threads. “Esto significa que ya no puedo comentar, publicar, ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni sobre las personas involucradas”.

Ruby Rose (Getty Images)

La actriz le agradeció a sus seguidores que la han apoyado en su decisión de denunciar a la cantante, quien a través de un vocero negó todas las acusaciones.

“Puede parecer que ignoro todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así”, continuó Rose. “Esta es una solicitud habitual de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”.

Finalmente, aseguró que tras acudir a la policía, se siente más tranquila: “Ahora puedo empezar a sanar y seguir adelante, al menos temporalmente”, añadió Rose. “Los quiero mucho a todos”, concluyó.