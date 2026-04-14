¿Quién es Ruby Rose? La actriz que acusa a Katy Perry de acoso sexual y vuelve a la polémica

La denuncia, que hasta ahora no ha derivado en un proceso legal formal y ya fue negada por el equipo de la cantante , reavivó el interés en la figura de Ruby Rose, quien desde hace años ha estado en el radar mediático tanto por su carrera como por sus posturas públicas.

Antes de consolidarse como actriz, Ruby Rose inició su carrera como presentadora en MTV Australia, donde rápidamente ganó popularidad por su estilo y personalidad. Su salto internacional llegó con la serie The Orange Is the New Black, en la que interpretó a Stella Carlin, personaje que la posicionó como una de las figuras más comentadas de la televisión.

Ruby Rose (Getty Images)

A partir de ahí, participó en producciones de alto perfil como John Wick: Chapter 2 y The Meg, además de protagonizar la serie Batwoman, donde hizo historia al interpretar a una de las primeras superheroínas abiertamente LGBTQ+ en televisión.

Más allá de su trabajo en pantalla, Ruby Rose ha sido una voz activa en temas de identidad de género y diversidad. Se identifica como género fluido, ha hablado en múltiples ocasiones sobre su experiencia personal, convirtiéndose en un referente para la comunidad LGBTQ+.

Su presencia en redes sociales y su disposición a abordar temas sensibles también la han mantenido en el centro de la conversación pública, aunque no exenta de polémicas.