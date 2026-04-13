Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, revela que fue diagnosticado con Parkinson

A menos de un mes de que No Doubt inicie su residencia en The Sphere, en Las Vegas, Tom Dumont, guitarrista de la banda, compartió un video con sus fans en el que reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.
A pesar de la noticia, el músico se mostró positivo y aseguró que se siente afortunado de haber sido diagnosticado a tiempo, lo que le permitirá seguir presentándose con la banda durante los conciertos programados para mayo y junio.
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Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, fue diagnosticado con Parkinson
Fue a través de sus redes sociales donde Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, se dirigió a sus seguidores para revelar que fue diagnosticado con Parkinson de aparición temprana, luego de haber experimentado algunos síntomas durante varios años.
"Sólo quiero saludarlos, en los últimos meses, he estado preparándome para los primeros shows de No Doubt, ha sido muy divertido ver hacia atrás; todas las fotografías y reaprendiendo algunas de las canciones, creando todos los videos que se verán en pantalla, aseguró.
A partir de ahí, habló abiertamente sobre su estado de salud y eligió una fecha significativa, el Día Mundial del Parkinson, para hacer público que padece esta enfermedad.
"La otra cosa que quería decirles tiene que ver con mi salud, desde hace unos años he estado experimentando una serie de síntomas, por lo que fui con mi doctor, fui con un neurólogo, me hicieron un examen y fue diagnosticado con temprana enfermedad de Parkinson", platicó.
Aunque se muestra fuerte, el guitarrista reconoció que no es una situación fácil y que, desde que recibió el diagnóstico, ha tenido que enfrentar una lucha diaria. También adelantó que más adelante hablará con mayor profundidad sobre este proceso.
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Tom Dumont no dejará No Doubt pese a su diagnóstico de Parkinson
A pesar del diagnóstico, Tom Dumont compartió una buena noticia con sus fans. Aunque el Parkinson afecta las capacidades motoras y puede provocar rigidez, haberlo detectado a tiempo le permitirá seguir tocando con No Doubt durante su residencia en Sphere, en Las Vegas, que se llevarán a cabo desde el 6 de mayo al 13 de junio.
"Aún puedo seguir tocando música, aún puedo seguir tocando la guitarra, lo he estado haciendo muy bien y, la otra cosa es que me he estado sintiendo muy inspirado por tantas personas allá afuera, que hablan de su padecimiento, a través de sus redes sociales y creo que eso ayuda a clarificar todo el estigma y también conocer la importancia de la prevención y la investigación".
Su compañeros de la banda, Tony Kanal, reaccionó a la publicación con un emotivo mensaje: “Te amo más allá de las palabras, amigo mío. No puedo esperar a subir al escenario contigo otra vez”, escribió el músico.
En el video donde comparte su diagnóstico, también expresa lo agradecido que se siente por la vida que ha podido construir como músico: “Todo eso me hace pensar en lo agradecido que estoy, el camino que mi vida ha tomado como músico durante todos estos años, a mi familia, amigos y escuchas, a ti y a todas las personas que han ido a nuestros conciertos todos estos años, gracias", aseguró.