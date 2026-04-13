Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, revela que fue diagnosticado con Parkinson

Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, fue diagnosticado con Parkinson

Fue a través de sus redes sociales donde Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, se dirigió a sus seguidores para revelar que fue diagnosticado con Parkinson de aparición temprana, luego de haber experimentado algunos síntomas durante varios años.

Tom Dumont (Getty Images)

"Sólo quiero saludarlos, en los últimos meses, he estado preparándome para los primeros shows de No Doubt, ha sido muy divertido ver hacia atrás; todas las fotografías y reaprendiendo algunas de las canciones, creando todos los videos que se verán en pantalla, aseguró.

A partir de ahí, habló abiertamente sobre su estado de salud y eligió una fecha significativa, el Día Mundial del Parkinson, para hacer público que padece esta enfermedad.

"La otra cosa que quería decirles tiene que ver con mi salud, desde hace unos años he estado experimentando una serie de síntomas, por lo que fui con mi doctor, fui con un neurólogo, me hicieron un examen y fue diagnosticado con temprana enfermedad de Parkinson", platicó.

Aunque se muestra fuerte, el guitarrista reconoció que no es una situación fácil y que, desde que recibió el diagnóstico, ha tenido que enfrentar una lucha diaria. También adelantó que más adelante hablará con mayor profundidad sobre este proceso.