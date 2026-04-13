Nicole Kidman quiere formarse como doula de fin de vida tras su experiencia con la muerte de su mamá

Origen de la decisión y experiencia personal

Durante una plática en la University of San Francisco, en el War Memorial Gym, como parte de la Silk Speaker Series y en conversación con la periodista Vicky Nguyen, la actriz explicó que esta idea “puede sonar un poco extraña”, pero que surgió tras la muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, en septiembre de 2024 a los 84 años.

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Según contó, en ese proceso notó lo limitada que puede ser la atención que brinda la familia: “Cuando mi mamá estaba falleciendo, estaba sola, y solo hay cierto punto en el que la familia puede ayudar”.

Kidman, que tiene cuatro hijos (mientras que su hermana Antonia tiene seis), explicó que entre el trabajo y las responsabilidades, cuidar completamente a su madre resultó complejo, especialmente porque su padre, el Dr. Antony Kidman, ya había fallecido en 2014.

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“Ahí fue cuando pensé: Ojalá existieran personas que pudieran estar ahí de forma imparcial, acompañando y brindando consuelo y cuidado”, dijo. Y agregó: “Eso es parte de mi crecimiento y algo que voy a aprender”.

Las doulas de fin de vida —también conocidas como death doulas— acompañan a personas en sus últimos momentos y a sus familias, ofreciendo apoyo emocional, práctico y espiritual durante el proceso.