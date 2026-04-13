La actriz Nicole Kidman reveló que tiene la intención de formarse como doula de fin de vida, a partir de una experiencia cercana relacionada con la pérdida de su madre.
Nicole Kidman quiere formarse como doula de fin de vida tras su experiencia con la muerte de su mamá
Origen de la decisión y experiencia personal
Durante una plática en la University of San Francisco, en el War Memorial Gym, como parte de la Silk Speaker Series y en conversación con la periodista Vicky Nguyen, la actriz explicó que esta idea “puede sonar un poco extraña”, pero que surgió tras la muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, en septiembre de 2024 a los 84 años.
Según contó, en ese proceso notó lo limitada que puede ser la atención que brinda la familia: “Cuando mi mamá estaba falleciendo, estaba sola, y solo hay cierto punto en el que la familia puede ayudar”.
Kidman, que tiene cuatro hijos (mientras que su hermana Antonia tiene seis), explicó que entre el trabajo y las responsabilidades, cuidar completamente a su madre resultó complejo, especialmente porque su padre, el Dr. Antony Kidman, ya había fallecido en 2014.
“Ahí fue cuando pensé: Ojalá existieran personas que pudieran estar ahí de forma imparcial, acompañando y brindando consuelo y cuidado”, dijo. Y agregó: “Eso es parte de mi crecimiento y algo que voy a aprender”.
Las doulas de fin de vida —también conocidas como death doulas— acompañan a personas en sus últimos momentos y a sus familias, ofreciendo apoyo emocional, práctico y espiritual durante el proceso.
Duelo y proceso emocional
La actriz también ha hablado en distintas ocasiones sobre el impacto que tuvo perder a ambos padres. Un mes después del fallecimiento de su madre, la describió como una guía importante en su vida, y compartió que en ese periodo llegó a despertarse llorando debido al duelo.
Kidman se enteró de la muerte de su madre mientras se encontraba en el Festival de Cine de Venecia, donde presentaría su película Babygirl, y decidió regresar antes de lo previsto para estar con su familia. En ese momento, la directora Halina Reijn leyó un mensaje en su nombre durante un evento donde recibiría un reconocimiento como mejor actriz.
En esa carta, la actriz explicó que había llegado al festival sin saber que poco después recibiría la noticia del fallecimiento de su madre.
Posteriormente, en marzo de 2025, rindió homenaje a su mamá en lo que habría sido su cumpleaños número 85, compartiendo en redes sociales un mensaje sobre cuánto la extrañaba. Un año después, volvió a recordarla con otra publicación, reiterando que sigue muy presente en su vida.