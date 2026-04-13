Encuentran artefacto explosivo en área donde será el concierto de Shakira en Río de Janeiro

Según medios locales, se trata de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a personas mediante un fogonazo cegador y una detonación de alta intensidad.

La Policía Civil de Río informó que el escuadrón antibombas fue alertado en la mañana sobre un "artefacto explosivo" en el paseo de la playa.

Escenario donde se presentarán Shakira en Río de Janeiro. (AFP)

"Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis", señaló la fuerza en un comunicado enviado a la agencia AFP, sin divulgar más detalles.

Imágenes divulgadas por la institución muestran a un agente vestido con un traje especial recolectando una caja negra del tamaño de una mochila de repartidor.