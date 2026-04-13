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Espectáculos

Encuentran artefacto explosivo en área donde será el concierto de Shakira en Río de Janeiro

Autoridades de Río de Janeiro activaron protocolos de seguridad tras hallar un artefacto explosivo en la zona donde Shakira cerrará su gira mundial
lun 13 abril 2026 03:06 PM
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Shakira dará un concierto gratuito en Río de Janeiro el próximo 2 de mayo. (Getty Images)
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Encuentran artefacto explosivo en área donde será el concierto de Shakira en Río de Janeiro

Según medios locales, se trata de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a personas mediante un fogonazo cegador y una detonación de alta intensidad.

La Policía Civil de Río informó que el escuadrón antibombas fue alertado en la mañana sobre un "artefacto explosivo" en el paseo de la playa.

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Escenario donde se presentarán Shakira en Río de Janeiro. (AFP)

"Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis", señaló la fuerza en un comunicado enviado a la agencia AFP, sin divulgar más detalles.

Imágenes divulgadas por la institución muestran a un agente vestido con un traje especial recolectando una caja negra del tamaño de una mochila de repartidor.

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Escenario donde Shakira se presentará en Río de Janeiro. (AFP)

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Shakira cerrará en Copacabana la gira latina más taquillera de la historia

Shakira se prepara para cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera con un concierto masivo en Copacabana, Brasil, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que en enero de 2026 fue certificada como la más taquillera en la historia de un artista latino.

El tour, respaldado por cifras de Billboard, ha superado los 421 millones de dólares en ingresos y ha reunido a más de 3.3 millones de espectadores en decenas de estadios alrededor del mundo, consolidando a la colombiana como una de las figuras más influyentes de la industria global.

Shakira
Shakira (Getty Images)

El cierre en la icónica playa de Copacabana no solo representa el broche final de esta histórica gira, sino también un evento de dimensiones sin precedentes.

El concierto, programado para mayo de 2026, será gratuito y se espera que reúna a más de un millón de personas, siguiendo la tradición de megashows en Río de Janeiro que han marcado récords de asistencia en años recientes.

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Shakira

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abril 2026

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