La policía brasileña retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana de Rio de Janeiro, donde la colombiana Shakira dará un megaconcierto gratuito el próximo 2 de mayo , informaron las autoridades.
Encuentran artefacto explosivo en área donde será el concierto de Shakira en Río de Janeiro
Encuentran artefacto explosivo en área donde será el concierto de Shakira en Río de Janeiro
Según medios locales, se trata de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a personas mediante un fogonazo cegador y una detonación de alta intensidad.
La Policía Civil de Río informó que el escuadrón antibombas fue alertado en la mañana sobre un "artefacto explosivo" en el paseo de la playa.
"Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis", señaló la fuerza en un comunicado enviado a la agencia AFP, sin divulgar más detalles.
Imágenes divulgadas por la institución muestran a un agente vestido con un traje especial recolectando una caja negra del tamaño de una mochila de repartidor.
Shakira cerrará en Copacabana la gira latina más taquillera de la historia
Shakira se prepara para cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera con un concierto masivo en Copacabana, Brasil, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que en enero de 2026 fue certificada como la más taquillera en la historia de un artista latino.
El tour, respaldado por cifras de Billboard, ha superado los 421 millones de dólares en ingresos y ha reunido a más de 3.3 millones de espectadores en decenas de estadios alrededor del mundo, consolidando a la colombiana como una de las figuras más influyentes de la industria global.
El cierre en la icónica playa de Copacabana no solo representa el broche final de esta histórica gira, sino también un evento de dimensiones sin precedentes.
El concierto, programado para mayo de 2026, será gratuito y se espera que reúna a más de un millón de personas, siguiendo la tradición de megashows en Río de Janeiro que han marcado récords de asistencia en años recientes.