Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación tras ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears ingresó de manera voluntaria a un centro de rehabilitación luego de ser detenida el mes pasado por conducir bajo los efectos del alcohol. La cantante fue arrestada el pasado 4 de marzo en Ventura, California, bajo sospecha de manejar bajo la influencia del alcohol, y fue liberada al día siguiente.
Tras lo ocurrido, un representante calificó el episodio como un “desafortunado incidente” y aseguró que era “completamente inexcusable”.
Publicidad
Britney Spears ingresa voluntariamente en un centro de rehabilitación
El domingo, un representante de Britney Spears confirmó que la cantante de 44 años ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.
“Fue su propia decisión. No se trata de una sustancia en particular, tiene un doble propósito. Se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma para concentrarse en las cosas que son importantes para ella” declaró una fuente de Page Six.
“Está muy comprometida con su salud”, agregó el informante. “Es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión”, recalcó.
La fuente cercana a la familia de Britney declaró que apoyan esta decisión, incluso que, tras su arresto las personas allegadas a la artista la animaron a buscar tratamiento: “Todos queremos que Britney esté sana y en un buen momento, y el hecho de que esta haya sido su decisión demuestra lo dedicada que está a su propia recuperación y a volver a estar en terreno firme”, comentó.
Sin embargo, aún se desconoce cuánto tiempo podría estar en el centro de rehabilitación: “Aún no lo sabe. No se trata de un programa fijo de 30 o 60 días. Durará el tiempo que necesite. No se está poniendo límites. Simplemente quiere sentirse mejor y alcanzar un estado de salud óptimo”.
Publicidad
Britney Spears enfrenta proceso tras arresto por conducir bajo los efectos del alcohol
Britney Spearsfue detenida el pasado 4 de marzo en Ventura, California, alrededor de las 9:30 de la noche, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. La cantante fue trasladada a una patrulla, para luego ser fichada cerca de las 3:00 de la mañana, según registros de la Oficina del Sheriff del condado.
Spears fue liberada esa misma mañana alrededor de las 6:00 a.m, ya que el caso se manejó como “citación y liberación”, por lo que deberá presentarse ante el tribunal el próximo 4 de mayo. Tras su salida, un representante calificó lo ocurrido como un “desafortunado incidente” y “completamente inexcusable”, asegurando que la artista tomará las medidas necesarias para cumplir con la ley.
“Britney tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”, señaló el comunicado. Además, agregó que sus seres queridos están trabajando en un plan para garantizar su bienestar y estabilidad.
Tras el incidente, la cantante se ausentó por algunos días de las redes sociales, pero posteriormente reapareció en Instagram compartiendo videos junto a sus hijos, Sean Preston y Jayden James.