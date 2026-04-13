Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación tras ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears ingresa voluntariamente en un centro de rehabilitación

El domingo, un representante de Britney Spears confirmó que la cantante de 44 años ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.

Pijamada de Britney Spears, Kim Kardashian y Khloé Kardashian con Cade Hudson el mánager de Britney (Instagram)

“Fue su propia decisión. No se trata de una sustancia en particular, tiene un doble propósito. Se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma para concentrarse en las cosas que son importantes para ella” declaró una fuente de Page Six.

“Está muy comprometida con su salud”, agregó el informante. “Es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión”, recalcó.

Britney Spears (Instagram/Britney Spears)

La fuente cercana a la familia de Britney declaró que apoyan esta decisión, incluso que, tras su arresto las personas allegadas a la artista la animaron a buscar tratamiento: “Todos queremos que Britney esté sana y en un buen momento, y el hecho de que esta haya sido su decisión demuestra lo dedicada que está a su propia recuperación y a volver a estar en terreno firme”, comentó.

Sin embargo, aún se desconoce cuánto tiempo podría estar en el centro de rehabilitación: “Aún no lo sabe. No se trata de un programa fijo de 30 o 60 días. Durará el tiempo que necesite. No se está poniendo límites. Simplemente quiere sentirse mejor y alcanzar un estado de salud óptimo”.