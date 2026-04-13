Blake Lively enfrenta crisis en Hollywood tras demanda contra Justin Baldoni

Blake Lively enfrenta una crisis en Hollywood tras su demanda contra Justin Baldoni

De acuerdo con reportes de Page Six, la actriz ha enfrentado críticas internas y cuestionamientos tras el rumbo que ha tomado la demanda, relacionada con el rodaje de la película Romper con el círculo.

La disputa comenzó en 2024, cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual y represalias. Sin embargo, en abril de 2026 un juez desestimó la mayoría de las acusaciones, incluyendo las de acoso, dejando únicamente cargos como represalias y incumplimiento de contrato.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 08: Blake Lively attends the "It Ends With Us" photocall at IET Building: Savoy Place on August 08, 2024 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures) (Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures)

Este giro legal ha sido clave en la percepción pública del caso. Mientras el equipo de la actriz sostiene que la decisión fue técnica y no invalida sus denuncias, el proceso ha generado dudas dentro de la industria y una cobertura mediática intensa.

Incluso, el litigio continúa escalando: el juicio está programado para iniciar el 18 de mayo de 2026 en Nueva York, con figuras como Ryan Reynolds, esposo de la actriz, entre los posibles testigos.