Sabrina Carpenter se disculpa por confundir el cántico cultural de un fan árabe en Coachella

Sabrina Carpenter se vio envuelta en la polémica tras su participación en Coachella 2026, luego de referirse como “raro” al zaghrouta, un tradicional grito de celebración de mujeres árabes. El comentario generó una ola de críticas en redes sociales, lo que llevó a la cantante a ofrecer disculpas.
La intérprete de “Manchild”, quien fue headliner de la primera noche del festival, brilló sobre el escenario como una estrella del pop, pero su presentación también quedó marcada por la controversia que desató su comentario.
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Sabrina Carpenter se disculpa tras comentario en Coachella
Sabrina Carpenterse pronunció tras las críticas por su actuación en Coachella 2026, luego de haber calificado como “extraño” un cántico cultural de un fan. La cantante utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y ofrecer una disculpa.
my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is! I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH
“Disculpen, no vi a esta persona y no la oí bien”, escribió en X el sábado. “Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y sin mala intención. ¡Podría haberlo manejado mejor! ¡Ahora sé lo que es un zaghrouta!”, añadió. Finalmente, aseguró que en adelante todas las expresiones del público serán bienvenidas en sus conciertos.
Todo comenzó durante su show como headliner el viernes 11 de abril, cuando una fan lanzó un zaghrouta, un grito tradicional de celebración en comunidades árabes. Sabrina no entendió de qué se trataba y lo confundió con un tipo de canto “extraño”, incluso haciendo comentarios como: “¿Eso es lo que estás haciendo? No me gusta” y “¿Esto es Burning Man? Esto es raro”, lo que rápidamente se volvió viral.
Sabrina Carpenter when someone was performing the zaghroot (arab cheer), called him a yodeler, saying, "She doesn't like it." pic.twitter.com/XS6HJse57A
Las reacciones en redes no se hicieron esperar y muchos usuarios criticaron su respuesta.
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Sabrina Carpenter enfrenta críticas y reafirma su evolución
Sabrina Carpenter no es ajena a este tipo de polémicas. Su carrera, especialmente desde que dejó atrás su etapa como estrella infantil, ha estado acompañada de conversaciones sobre su imagen y su evolución artística.
De hecho, en una entrevista previa, ya había hablado sobre esto: “Creo que no importaría tanto si no fuera un ícono infantil para algunas personas”, dijo. “No es mi culpa haber conseguido un trabajo a los 12 años y que no me dejen evolucionar”.
Pese a la controversia, Sabrina aprovechó su presentación para mostrar uno de los shows más ambiciosos de su carrera, con canciones de sus discos Man’s Best Friend y Short ‘N Sweet. “Es el espectáculo más ambicioso que he hecho nunca”, había adelantado días antes, dejando claro que este momento en Coachella era clave para su evolución como artista.