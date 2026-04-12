Sabrina Carpenter se disculpa por confundir el cántico cultural de un fan árabe en Coachella

Sabrina Carpenter se disculpa tras comentario en Coachella

Sabrina Carpenter se pronunció tras las críticas por su actuación en Coachella 2026, luego de haber calificado como “extraño” un cántico cultural de un fan. La cantante utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y ofrecer una disculpa.



my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

“Disculpen, no vi a esta persona y no la oí bien”, escribió en X el sábado. “Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y sin mala intención. ¡Podría haberlo manejado mejor! ¡Ahora sé lo que es un zaghrouta!”, añadió. Finalmente, aseguró que en adelante todas las expresiones del público serán bienvenidas en sus conciertos.

Sabrina Carpenter (Instagram)

Todo comenzó durante su show como headliner el viernes 11 de abril, cuando una fan lanzó un zaghrouta, un grito tradicional de celebración en comunidades árabes. Sabrina no entendió de qué se trataba y lo confundió con un tipo de canto “extraño”, incluso haciendo comentarios como: “¿Eso es lo que estás haciendo? No me gusta” y “¿Esto es Burning Man? Esto es raro”, lo que rápidamente se volvió viral.



Sabrina Carpenter when someone was performing the zaghroot (arab cheer), called him a yodeler, saying, "She doesn't like it." pic.twitter.com/XS6HJse57A — LPC (@landpalestine) April 11, 2026

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y muchos usuarios criticaron su respuesta.