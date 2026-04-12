Poncho Herrera revela detalles de su nuevo proyecto con Anahí y recuerda los sacrificios en RBD

Poncho Herrera revela detalles de su trabajo con Anahí

El actor Poncho Herrera sorprendió en días pasados al revelar que realizó un proyecto con Anahí, su excompañera en RBD, en un nuevo trabajo que verá la luz próximamente. En una nueva entrevista desde Madrid, el actor dio algunos detalles sobre esta inesperada colaboración que ha generado entusiasmo entre los seguidores del grupo.

Anahí, Alfonso Herrrera. (Instagram)

“No es música, eso sí, pero es algo que saldrá en verano y nos tiene muy emocionados. Solo nosotros dos. Es una cosa muy acotada”, declaró en entrevista para el programa Ventaneando.

Aunque Herrera ha mantenido su decisión de mantenerse alejado de la música, el actor dejó claro que su etapa en RBD sigue siendo una parte muy importante de su vida y de su carrera.

“Me ha dado muchas alegrías y sigue dando muchas alegrías. Yo no tengo más que agradecimiento y más que cariño para todo ese proceso y para todo ese proyecto. Y me encanta, me encanta lo que hicieron ellos, me encanta el éxito que tuvo la gira y me encanta que les vaya bien”.

Además, aprovechó para expresar el cariño que mantiene por cada uno de los integrantes del grupo: “Y a cada uno de ellos, a Maite, a Dulce, a Christian, a Christopher, a Anahí, los quiero, los respeto y los tengo en un lugar muy especial porque vivimos cosas muy duras”.