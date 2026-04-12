La nostalgia por RBD vuelve a tomar fuerza, pero esta vez desde un lugar inesperado. Poncho Herrera confirmó que se reencontró profesionalmente con Anahí en un nuevo proyecto que llegará en los próximos meses. Desde Madrid, el actor adelantó que se trata de una colaboración distinta a lo que muchos podrían imaginar.
Poncho Herrera revela detalles de su nuevo proyecto con Anahí y recuerda los sacrificios en RBD
Poncho Herrera revela detalles de su trabajo con Anahí
El actor Poncho Herrera sorprendió en días pasados al revelar que realizó un proyecto con Anahí, su excompañera en RBD, en un nuevo trabajo que verá la luz próximamente. En una nueva entrevista desde Madrid, el actor dio algunos detalles sobre esta inesperada colaboración que ha generado entusiasmo entre los seguidores del grupo.
“No es música, eso sí, pero es algo que saldrá en verano y nos tiene muy emocionados. Solo nosotros dos. Es una cosa muy acotada”, declaró en entrevista para el programa Ventaneando.
Aunque Herrera ha mantenido su decisión de mantenerse alejado de la música, el actor dejó claro que su etapa en RBD sigue siendo una parte muy importante de su vida y de su carrera.
“Me ha dado muchas alegrías y sigue dando muchas alegrías. Yo no tengo más que agradecimiento y más que cariño para todo ese proceso y para todo ese proyecto. Y me encanta, me encanta lo que hicieron ellos, me encanta el éxito que tuvo la gira y me encanta que les vaya bien”.
Además, aprovechó para expresar el cariño que mantiene por cada uno de los integrantes del grupo: “Y a cada uno de ellos, a Maite, a Dulce, a Christian, a Christopher, a Anahí, los quiero, los respeto y los tengo en un lugar muy especial porque vivimos cosas muy duras”.
Poncho Herrera recuerda los sacrificios detrás del éxito de RBD
Poncho Herrera también recordó algunos de los sacrificios que vivieron durante los años de mayor éxito de la banda, cuando el intenso ritmo de trabajo los mantenía prácticamente todo el tiempo juntos.
“Como jóvenes perdiéndonos muchas cosas, estando lejos de nuestra familia, con tanto trabajo. Y las únicas personas en las que podíamos confiar éramos entre nosotros. Nos veíamos 24-7. En los foros de televisión, teníamos literas para podernos dormir adentro del foro. Pero bueno, es otra historia”.
Poncho Herrera se encuentra actualmente en Madrid para la premiere de la serie La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende, donde interpreta a Esteban Trueba, uno de los personajes centrales de la historia. El proyecto ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la obra literaria y del actor mexicano.