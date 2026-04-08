A un año de la muerte de su esposo, Aubrey Plaza encontró el amor y está esperando a su primer hijo

Aubrey Plaza está esperando un bebé

Según confirmó People a través de una fuente cercana, la pareja de actores tendrá un bebé, cuyo nacimiento está previsto para otoño.

Este será el primer hijo tanto de Plaza como de Abbott, con quien mantiene una relación desde hace un tiempo. “Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones”, señaló la fuente. “Se sienten muy afortunados”.

Aubrey Plaza y Chris Abbott se convertirán en padres este año. (Getty Images)

La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la actriz estuvo presente hace apenas un mes en la Semana de la Moda de París. Debido a lo temprano del embarazo, es probable que aún no fuera visible, pero Plaza además optó por usar prendas holgadas que no despertaron ninguna sospecha.

Aubrey Plaza en la Semana de la Moda de París. (Getty Images)

Aubrey Plaza y Jeff Baena

El anuncio también ha generado impacto por la cercanía con la muerte de Baena. El cineasta falleció a los 47 años el 3 de enero de 2025; posteriormente, se dio a conocer que se trató de un suicidio.

Plaza y Baena iniciaron su relación en 2011 y permanecieron juntos durante cerca de 13 años. Como muchas parejas durante la pandemia, vivieron juntos ese periodo, lo que, según la intérprete de The White Lotus, fortaleció su vínculo. En 2021 se hizo público que estaban casados.

Aubrey Plaza y Jeff Baena estuvieron juntos desde el 2011 hasta su separación en 2024. (Getty Images)

Sin embargo, tras su fallecimiento, se reveló que se habían separado en septiembre de 2024 , meses antes de lo ocurrido. Reportes forenses indicaron que Baena enfrentaba problemas de salud mental después de la ruptura. Aunque asistía a terapia, Plaza expresó preocupación por su estado y mantuvieron contacto hasta el final.

La pérdida fue especialmente difícil para la actriz de 41 años y su familia, quienes la describieron como una “tragedia inimaginable”. Plaza estuvo ausente en los Golden Globes 2025, donde tenía previsto presentar un premio. “Es una lucha diaria, obviamente”, declaró en el podcast de Amy Poehler, donde también comparó su duelo con un “inmenso océano de horror”.