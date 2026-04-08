La actriz Aubrey Plaza vivió un 2025 complicado después de que su esposo, Jeff Baena , falleciera trágicamente.
A pesar de ese momento difícil, este nuevo año parece traer un giro más esperanzador: está esperando a su primer bebé junto a su actual pareja, Chris Abbott.
A un año de la muerte de su esposo, Aubrey Plaza encontró el amor y está esperando a su primer hijo
La actriz Aubrey Plaza vivió un 2025 complicado después de que su esposo, Jeff Baena , falleciera trágicamente.
Aubrey Plaza está esperando un bebé
Según confirmó People a través de una fuente cercana, la pareja de actores tendrá un bebé, cuyo nacimiento está previsto para otoño.
Este será el primer hijo tanto de Plaza como de Abbott, con quien mantiene una relación desde hace un tiempo. “Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones”, señaló la fuente. “Se sienten muy afortunados”.
La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la actriz estuvo presente hace apenas un mes en la Semana de la Moda de París. Debido a lo temprano del embarazo, es probable que aún no fuera visible, pero Plaza además optó por usar prendas holgadas que no despertaron ninguna sospecha.
Aubrey Plaza y Jeff Baena
El anuncio también ha generado impacto por la cercanía con la muerte de Baena. El cineasta falleció a los 47 años el 3 de enero de 2025; posteriormente, se dio a conocer que se trató de un suicidio.
Plaza y Baena iniciaron su relación en 2011 y permanecieron juntos durante cerca de 13 años. Como muchas parejas durante la pandemia, vivieron juntos ese periodo, lo que, según la intérprete de The White Lotus, fortaleció su vínculo. En 2021 se hizo público que estaban casados.
Sin embargo, tras su fallecimiento, se reveló que se habían separado en septiembre de 2024 , meses antes de lo ocurrido. Reportes forenses indicaron que Baena enfrentaba problemas de salud mental después de la ruptura. Aunque asistía a terapia, Plaza expresó preocupación por su estado y mantuvieron contacto hasta el final.
La pérdida fue especialmente difícil para la actriz de 41 años y su familia, quienes la describieron como una “tragedia inimaginable”. Plaza estuvo ausente en los Golden Globes 2025, donde tenía previsto presentar un premio. “Es una lucha diaria, obviamente”, declaró en el podcast de Amy Poehler, donde también comparó su duelo con un “inmenso océano de horror”.
La relación de Aubrey Plaza y Chris Abbott
Debido a que la pareja ha mantenido su relación en privado, no se sabe con certeza cuándo comenzó. Sin embargo, se conocieron en 2020 durante el rodaje de Black Bear. Posteriormente, volvieron a trabajar juntos en 2023 en la reposición de la obra Danny and the Deep Blue Sea.
Fue en julio del año pasado cuando DeuxMoi afirmó haberlos visto juntos en The Chatham Berry Farm, a las afueras de Nueva York, en una situación que sugería algo más que amistad. Desde entonces, han sido fotografiados en distintas ocasiones, como en un partido de los New York Knicks o en la Semana de la Moda de París este año.