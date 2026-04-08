Carlos Rivera se sincera: Sí le gustaría tener otro bebé

Carlos Rivera ya piensa tener un segundo hijo

Además de su carrera, la familia se ha convertido en uno de los pilares más importantes en la vida de Carlos Rivera , así lo confirmó el cantante durante su visita al programa Despierta América, donde promocionó su nuevo álbum ¡Vida México!

Carlos Rivera y su hijo León (Instagram)

Además de interpretar algunos de sus temas, el artista participó en una sesión de preguntas y respuestas, y como era de esperarse, el tema de la paternidad fue uno de los primeros que salió a relucir cuando la conductora Tania Orduña le preguntó cuál de sus canciones es la que más escucha.

“Mi hijo se duerme siempre con ¿Qué significa el amor? y entonces la repite, la repite, la repite”, aseguró el cantante. “Esa canción yo la escribí también como para arrullarlo y, bueno, la escucho mucho porque cada que se va a dormir, pues se la ponen”, agregó.

Carlos Rivera y su hijo León. (YouTube)

De inmediato, la conductora le preguntó qué es lo que más disfruta de ser papá: “Que me mire a los ojos y me diga ‘Papi’. Todo para mí es lo más bonito, que venga, que me abrace, ese es mi máximo en la vida”, compartió.

“Si tuvieras otro hijo, ¿qué nombre le pondrías?”, preguntó más adelante Tania Rincón. Fue entonces cuando Carlos Rivera reconoció de inmediato que le gustaría tener otro hijo: “Pues no sé, no lo pensaría todavía, pero sí me encantaría”, admitió.

Sin embargo, sobre los nombres, el cantante prefirió no adelantarse: “Como no sé si va a ser niño o niña o lo que sea, pues en el momento que pueda ocurrir, pues que sea lo que Dios quiera”, agregó.