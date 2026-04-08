Carlos Rivera se sincera: Sí le gustaría tener otro bebé

La vida de Carlos Riveradio un importante giro en agosto de 2023, cuando junto a su esposa Cynthia Rodríguez dio la bienvenida a su hijo León. Desde entonces, la pareja ha preferido mantener su vida familiar en privado y no exponer demasiado al pequeño.
Aun así, de vez en cuando comparten algunos momentos de su vida familiar, dejando ver lo felices que están en esta nueva etapa, tal como lo hizo recientemente cuando habló sobre lo que ha significado para él ser papá y lo mucho que ha disfrutado esta experiencia. Incluso, dejó abierta la posibilidad de tener otro hijo en el futuro.
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Carlos Rivera ya piensa tener un segundo hijo
Además de su carrera, la familia se ha convertido en uno de los pilares más importantes en la vida de Carlos Rivera, así lo confirmó el cantante durante su visita al programa Despierta América, donde promocionó su nuevo álbum ¡Vida México!
Además de interpretar algunos de sus temas, el artista participó en una sesión de preguntas y respuestas, y como era de esperarse, el tema de la paternidad fue uno de los primeros que salió a relucir cuando la conductora Tania Orduña le preguntó cuál de sus canciones es la que más escucha.
“Mi hijo se duerme siempre con ¿Qué significa el amor? y entonces la repite, la repite, la repite”, aseguró el cantante. “Esa canción yo la escribí también como para arrullarlo y, bueno, la escucho mucho porque cada que se va a dormir, pues se la ponen”, agregó.
De inmediato, la conductora le preguntó qué es lo que más disfruta de ser papá: “Que me mire a los ojos y me diga ‘Papi’. Todo para mí es lo más bonito, que venga, que me abrace, ese es mi máximo en la vida”, compartió.
“Si tuvieras otro hijo, ¿qué nombre le pondrías?”, preguntó más adelante Tania Rincón. Fue entonces cuando Carlos Rivera reconoció de inmediato que le gustaría tener otro hijo: “Pues no sé, no lo pensaría todavía, pero sí me encantaría”, admitió.
Sin embargo, sobre los nombres, el cantante prefirió no adelantarse: “Como no sé si va a ser niño o niña o lo que sea, pues en el momento que pueda ocurrir, pues que sea lo que Dios quiera”, agregó.
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Carlos Rivera habla de su experiencia con la paternidad
El pasado febrero,Carlos Rivera platicó con Aislinn Derbez, en su podcast La Magia del Caos, sobre su experiencia como papá junto a Cynthia Rodríguez. Durante la charla, contó cómo la paternidad cambió por completo sus prioridades y reveló que ambos planearon esta etapa para poder disfrutar al máximo la crianza de su hijo León.
"Llegó en un momento ideal, donde ya habíamos cumplido muchos sueños, porque sí te cambian las prioridades, hoy yo estoy revisando que no me tarde más de una semana fuera de casa, porque ya quiero regresar", compartió.
El cantante aseguró que como pareja siguen desarrollándose profesionalmente, pero siempre procuran pasar el mayor tiempo posible en familia: "Nos damos nuestras escapadas los tres, mi bebé ama mucho cuando estamos los tres, entonces tratamos de estar la mayor cantidad del tiempo juntos".
Finalmente, Carlos resaltó la gran labor de Cynthia en la crianza de su hijo, reconociendo su dedicación y el esfuerzo que pone como mamá: "Aunque tenemos ayuda, ella no permite, a ella le gusta estar ahí, se levanta a las seis de la mañana, que se levanta él, eso es algo que le aplaudo un montón, veo que lo disfruta mucho".