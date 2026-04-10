Melania Trump niega presuntos vínculos con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Melania Trump niega vínculos con Epstein

A través de la transmisión en directo, Melania lanzó un mensaje contundente para desvincularse de las controversias del financiero: "Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo".

La primera dama declaró que considera que los rumores son un intento de difamación proveniente de personas con motivaciones políticas o económicas y los califica como carentes de “principios éticos, humildad y respeto”.

Melania Trump niega cualquier tipo de vínculo con Epstein. (Getty Images)

“Numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y sobre mí han estado circulando en redes sociales desde hace años. Tengan cuidado con lo que creen. Estas imágenes e historias son completamente falsas”, declaró.

First Lady Melania Trump’s Statement pic.twitter.com/fSEz24NEyg — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

Melania se deslindó completamente de los crímenes de Epstein, afirmando que nunca estuvo involucrada como testigo o como participante de las atrocidades relacionadas con tráfico sexual que sucedían en su isla.

“Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones bajo juramento, testimonios de víctimas ni entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento de los abusos de Epstein hacia sus víctimas”, dijo.

Donald Trump y Jeffrey Epstein (Getty Images)

Melania desmiente haber conocido a Donald Trump a través de Epstein

Uno de los rumores que la primera dama abordó directamente fue el que aseguraba que el magnate la presentó con su esposo.

“Nunca he sido amiga de Epstein”, menciona. “Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que coincidir en los mismos círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach".

Donald Trump con Melania y Jeffrey Epstein. (Getty Images)

Melania recordó al público que el primer encuentro que tuvo con Trump está documentado en su libro de memorias homónimo, donde menciona que se conocieron en una fiesta en 1998.

“La primera vez que coincidí con Epstein fue en el año 2000 en un evento al que asistimos Donald y yo. En aquel entonces, nunca había visto a Epstein y desconocía sus actividades delictivas", señaló.