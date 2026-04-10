Melania Trump niega presuntos vínculos con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha visto envuelta en una serie de rumores que la relacionan con el fallecido financiero Jeffrey Epstein y su principal colaboradora Ghislaine Maxwell. Entre ellos, destacan las especulaciones de que el presidente Donald Trump conoció a su esposa a través del magnate.
Sin embargo, este jueves, en transmisión nacional en vivo, Melania se deslindó completamente de las acciones de Epstein.
Publicidad
Melania Trump niega vínculos con Epstein
A través de la transmisión en directo, Melania lanzó un mensaje contundente para desvincularse de las controversias del financiero: "Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo".
La primera dama declaró que considera que los rumores son un intento de difamación proveniente de personas con motivaciones políticas o económicas y los califica como carentes de “principios éticos, humildad y respeto”.
“Numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y sobre mí han estado circulando en redes sociales desde hace años. Tengan cuidado con lo que creen. Estas imágenes e historias son completamente falsas”, declaró.
Melania se deslindó completamente de los crímenes de Epstein, afirmando que nunca estuvo involucrada como testigo o como participante de las atrocidades relacionadas con tráfico sexual que sucedían en su isla.
“Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones bajo juramento, testimonios de víctimas ni entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento de los abusos de Epstein hacia sus víctimas”, dijo.
Melania desmiente haber conocido a Donald Trump a través de Epstein
Uno de los rumores que la primera dama abordó directamente fue el que aseguraba que el magnate la presentó con su esposo.
“Nunca he sido amiga de Epstein”, menciona. “Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que coincidir en los mismos círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach".
Melania recordó al público que el primer encuentro que tuvo con Trump está documentado en su libro de memorias homónimo, donde menciona que se conocieron en una fiesta en 1998.
“La primera vez que coincidí con Epstein fue en el año 2000 en un evento al que asistimos Donald y yo. En aquel entonces, nunca había visto a Epstein y desconocía sus actividades delictivas", señaló.
Publicidad
Los correos con Ghislaine Maxwell
Melania también desmintió cualquier relación cercana con la colaboradora del multimillonario que actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual. “Para que quede claro, nunca tuve ninguna relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell”, aclaró.
De acuerdo con los archivos de Epstein, existían correos electrónicos intercambiados entre la exmodelo y Maxwell que indicaban un posible vínculo. Sin embargo, Melania señaló que esto no representa cercanía alguna.
“Mi respuesta por correo a Maxwell no puede clasificarse como nada más que una correspondencia casual. Mi respuesta educada a su correo no equivale a nada más que una nota trivial”, declaró.
Respaldo a las víctimas
La transmisión de Melania concluyó con un mensaje dirigido al Congreso de Estados Unidos: “Hago un llamado al Congreso para que brinde a las mujeres que fueron víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las sobrevivientes”.
La primera dama considera importante “descubrir la verdad” en torno al caso, algo que, señala, solo será posible si las víctimas pueden compartir su versión de los hechos.
“Den a estas víctimas la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso”, sostuvo. “Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público si así lo desean, y luego su testimonio debería quedar registrado permanentemente en el acta del Congreso. Entonces, y solo entonces, tendremos la verdad”.