Lejos del tono corporativo (e incluso la frialdad) con que se caracterizó su paso por la Casa Blanca, durante la primera administración de Donald Trump, su hija, Ivanka Trump se mostró vulnerable al reaparecer recientemente en un podcast y llorar tras recordar la muerte de su madre, Ivana Trump, y el cáncer de su esposo, Jared Kushner.
Ivanka Trump llora al recordar a su mamá y hablar del cáncer de su esposo, al reaparecer tras años lejos del ojo público
Ivanka Trump rompe en llanto al recordar la muerte de su madre y el cáncer de su esposo
Ivanka Trump realizó una entrevista en el podcast Diary of a CEO, donde dejó ver el dolor que acumuló por tres episodios relativamente recientes que redefinieron su vida en apenas unos meses: la muerte de su madre, el cáncer de su esposo y el abrupto final de su etapa política.
Hija del actual presidente estadounidense y de la primera esposa de éste, Ivanka es una empresaria, ex modelo y figura pública nacida en Nueva York, en 1981, que creció entre el mundo de los negocios y la alta sociedad, y se integró desde joven a la Trump Organization, donde ocupó cargos ejecutivos.
Desde adolescente ganó visibilidad propia al trabajar como modelo y, más tarde, tras desarrollar su marca de moda y accesorios; para finalmente cambiar de rumbo, hacia la política, al convertirse en asesora senior durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca (entre 2017 y 2021).
En esta etapa, se enfocó en temas como desarrollo económico, empleo femenino y educación técnica.
La muerte de Ivana Trump: un golpe inesperado y el mayor dolor de Ivanka
Sin duda, el punto qué más duramente ha marcado la historia reciente de Ivanka Trump fue fue la muerte de su mamá, Ivana Trump en julio de 2022.
La ex modelo y empresaria de origen checo, fue una figura central en la construcción de la fama en torno al apellido Trump como "marca" en el círculo social de Nueva York, y murió a los 73 años tras sufrir una caída en su residencia del Upper East Side.
El informe forense fue claro: lesiones por impacto contundente en el torso derivadas de un accidente doméstico.
“Mi madre me enseñó mucho sobre la importancia de ponerle intención a lo que uno hace”, dijo Ivanka durante su participación en el podcast entre lágrimas.
“Ella era extraordinaria. Ella era muy ella misma muy alegre y le encantaba bailar, le encantaba jugar y entonces, vivió una buena vida", añadió visiblemente emocionada.
Para Ivanka, el golpe fue doble. No solo por la pérdida, sino por que al tratarse de una muerte súbita, se dio tras años de aislamiento y cierto distanciamiento producidos por la pandemia.
Jared Kushner y el cáncer: una batalla silenciosa para Ivanka Trump
Casi en paralelo y previo a la muerte de Ivana, el esposo de Ivanka, Jared Kushner, enfrentó una delicada propia crisis de salud.
Fue diagnosticado con cáncer de tiroides, lo que lo obligó a someterse a una nueva cirugía apenas semanas después del fallecimiento de Ivana.
Esta situación, sin embargo, no era nueva para el matrimonio. Kushner ocultó un primer diagnóstico similar durante su paso por la Casa Blanca, incluso dentro de un entorno hiperexpuesto al ojo público.
Para Ivanka, la coincidencia de ambos eventos generó una presión emocional acumulada. La pérdida de su madre y la vulnerabilidad de su esposo ocurrieron prácticamente en el mismo lapso, mientras ella misma atravesaba una transición vital tras dejar la vida en los pasillos del poder en Washington.
El retiro de la política de Ivanka Trump, el inicio de la terapia
Tras el fin del primer mandato presidencial de Donald Trump en 2020, Ivanka decidió no regresar al círculo político en el nuevo ciclo electoral. La decisión no fue sólo estratégica y profesional, sino también personal.
En ese contexto, la salida de la Casa Blanca, la enfermedad de su esposo y muerte de su madre, Ivanka Trump recurrió a la terapia psicológica, algo que ella misma reconoció como necesario para procesar el cúmulo de eventos.
Y es que, aunque ya estaba alejada de Washington y de la segunda administración Trump, Ivanka recordó que fue testigo a través de la televisión, junto a dos de sus hijos, del momento en que le dispararon a Donald Trump en un acto de campaña realizado en Pensilvania en 2024, lo que marcó otro oscuro episodio en su vida reciente.
“Los televisores estaban encendidos, así que lo vi casi de inmediato, fue casi en tiempo real, antes de que se levantara", señaló Ivanka en la entrevista. "Estaba horrorizada y asustada, y protegí a mis hijos”, añadió.
La abuela materna de Ivanka Trump es un consuelo en su vida en la actualidad
Uno de los momentos más significativos de la entrevista ocurrió al momento en que Ivanka Trump se quebró al reconocer de que sus hijos no podrán conocer realmente a su abuela, Ivana.
En ese sentido, es su abuela materna, Marie Zelníčková, quien entra a escena y juega un importante rol dentro de su dinámica familiar ya que, en la actualidad, vive con ellos en Florida y se ha convertido en el vínculo entre generaciones.
“Es una bendición tenerla en casa y viviendo con nosotros. Les cuenta sus historias y las de mi madre, a quien lamentablemente no llegaron a conocer”, explicó la empresaria.