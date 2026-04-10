Ivanka Trump llora al recordar a su mamá y hablar del cáncer de su esposo, al reaparecer tras años lejos del ojo público

Ivanka Trump rompe en llanto al recordar la muerte de su madre y el cáncer de su esposo

Ivanka Trump realizó una entrevista en el podcast Diary of a CEO, donde dejó ver el dolor que acumuló por tres episodios relativamente recientes que redefinieron su vida en apenas unos meses: la muerte de su madre, el cáncer de su esposo y el abrupto final de su etapa política.

Hija del actual presidente estadounidense y de la primera esposa de éste, Ivanka es una empresaria, ex modelo y figura pública nacida en Nueva York, en 1981, que creció entre el mundo de los negocios y la alta sociedad, y se integró desde joven a la Trump Organization, donde ocupó cargos ejecutivos.

Ivanka Trump se derrumba: llora al recordar la muerte de su madre, Ivana, y el cáncer de su esposo, Jared Kushner (Jemal Countess)

Desde adolescente ganó visibilidad propia al trabajar como modelo y, más tarde, tras desarrollar su marca de moda y accesorios; para finalmente cambiar de rumbo, hacia la política, al convertirse en asesora senior durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca (entre 2017 y 2021).

En esta etapa, se enfocó en temas como desarrollo económico, empleo femenino y educación técnica.