Diego Boneta y Renata Notni terminan luego de cinco años de relación

Pese a la decisión de terminar su noviazgo, los actores mantienen una relación respetuosa, de cariño y desean lo mejor el uno al otro.

Diego Boneta y Renata Notni terminaron tras cinco años de relación. (Archivo Quién)

A lo largo de su historia juntos mantuvieron un perfil relativamente discreto en lo personal, y de la misma forma manejarán su separación.

Diego Boneta y Renata Notni terminaron tras cinco años de relación. (Archivo Quién)

Luego del cierre de este ciclo personal, ambos están enfocados en seguir creciendo sus carreras profesionales. Diego Boneta está inmerso en el proceso creativo como productor y escritor a través de su casa productora Three Amigos. Además, está a la espera del estreno de Killing Castro, junto a Al Pacino, en la que interpreta al legendario Fidel Castro.