Este sábado, Carlos Peralta, hermano de Loreto Peralta , se presentará en uno de los antros más populares del momento, Antro Juan. Como muestra de apoyo a su hermano, Loreto compartió el cartel del evento en su cuenta de Instagram y agregó que asistirá al evento para ver a su hermano tocar en vivo.
Carlos Peralta, hermano de Loreto, llegará al escenario de Antro Juan este fin de semana
Carlos, hermano de Loreto Peralta, se presentará en Antro Juan
El próximo sábado 11 de abril, Carlos Peralta, el hermano de la actriz y modelo Loreto Peralta, se presentará en Antro Juan, ubicado en la Roma Norte en CDMX.
Carlos también compartió la publicación de Antro Juan y agregó el texto “See you there” ("Nos vemos ahí”).
Además de Carlos, en el Sábado Feliz de Antro Juan se presentarán Mau Moctezuma, Tatuajes Gratis, Enrico Suave, entre otros artistas y DJs. El club se encuentra en Álvaro Obregón 287, Roma Norte, CDMX. El evento comienza a las 10 p.m. y solo se permite el acceso a mayores de edad.
La carrera musical de Carlos Peralta
Al igual que su hermana, Loreto Peralta, Carlos ha elegido hacer una carrera en el mundo del espectáculo. En 2018, llegó a las salas de cine de la mano del director Alfonso Cuarón en la película Roma, donde dio vida al personaje de Paco, quien representa al ganador del Oscar cuando era niño.
Desde entonces, Carlos se alejó de la actuación y se enfocó en iniciar una carrera musical y continuar con sus estudios, tal como lo hizo su hermana Loreto. La primera canción que Peralta publicó fue Aster en 2021.
A partir de ahí ha lanzado distintos EP’s y singles, siendo el más reciente They Want The Blood, que estrenó el 14 de noviembre de 2025. A la fecha, tiene más de 1,000 oyentes mensuales en Spotify y cuenta con varios videos oficiales de sus canciones en YouTube.
La familia de Loreto Peralta
Tanto en los perfiles de Instagram de Loreto como de Carlos, es evidente que existe una gran relación entre ellos. Ambos han compartido fotografías asistiendo a eventos juntos o en su día a día donde se muestra su cercanía. El tercer integrante de los hermanos es Andrés, quien mantiene una vida más privada.
Los padres de los tres hermanos Peralta son Juan Carlos Peralta y Greta Jacobson. La familia paterna de Loreto y Carlos es empresaria y dueña de Grupo IUSA, un conglomerado del sector manufacturero, automotriz y de telecomunicaciones en México. Su bisabuelo, Alejo Peralta y Días Ceballos, fue quien fundó la empresa familiar, su abuelo, Carlos Peralta Quintero, continuó con la misma. En la actualidad es su papá quien lidera el negocio.
El apoyo de Loreto Peralta a su hermano Carlos es una muestra más de la gran relación que mantienen. De acuerdo con lo publicado por la actriz de No se aceptan devoluciones, asistirá a la presentación de Carlos este sábado 11 de abril en Antro Juan para acompañar a su hermano en este logro.