Carlos Peralta, hermano de Loreto, llegará al escenario de Antro Juan este fin de semana

Carlos, hermano de Loreto Peralta, se presentará en Antro Juan

El próximo sábado 11 de abril, Carlos Peralta, el hermano de la actriz y modelo Loreto Peralta, se presentará en Antro Juan, ubicado en la Roma Norte en CDMX.

Carlos Peralta compartió la información de su presentación en Instagram. (Instagram - @carlosperaltaj)

Carlos también compartió la publicación de Antro Juan y agregó el texto “See you there” ("Nos vemos ahí”).

Loreto Peralta hizo lo mismo en sus historias. (Instagram - @loretoperalta)

Además de Carlos, en el Sábado Feliz de Antro Juan se presentarán Mau Moctezuma, Tatuajes Gratis, Enrico Suave, entre otros artistas y DJs. El club se encuentra en Álvaro Obregón 287, Roma Norte, CDMX. El evento comienza a las 10 p.m. y solo se permite el acceso a mayores de edad.