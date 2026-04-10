BBC y BAFTA reconocen fallas de organización tras insulto racista en transmisión en vivo

¿Qué revelaron las revisiones de los BAFTA?

Los prestigiosos premios británicos realizaron una investigación independiente que reveló "una serie de deficiencias estructurales en la planificación, los procedimientos de escalamiento y los mecanismos de coordinación de crisis de la BAFTA". Sin embargo, hacen hincapié en que esto no fue malintencionado o resultado de un problema más grave como el racismo institucional.

“La revisión deja claro que, si bien esto no fue un fallo de intención, la planificación y los procesos de BAFTA no han ido al ritmo de sus objetivos de diversidad e inclusión”, indicó la junta directiva de los premios en un comunicado. “No anticipamos adecuadamente ni nos preparamos por completo para el impacto de un incidente así en un entorno de evento en vivo y, como resultado, nuestro deber de cuidado hacia todos los presentes en la ceremonia y quienes la veían desde casa fue insuficiente”.

Los BAFTA reconocieron su error y pidieron disculpas. (Getty Images)

Finalmente la premiación ofreció una disculpa pública a la comunidad negra “para quienes el lenguaje racista utilizado conlleva dolor, brutalidad y trauma reales”, a la comunidad de personas con discapacidad, “incluidas las personas con síndrome de Tourette, para quienes este incidente ha conllevado juicios injustos, estigma y angustia”, y a todos aquellos que fueron testigos de lo que sucedió.

El comunicado también menciona que las personas directamente afectadas, que en este caso serían Michael B. Jordan, Delroy Lindo y John Davidson, recibieron una disculpa directa por parte de los premios.

Michael B. Jordan, Delroy Lindo y John Davidson fueron los principales afectados de la controversia. (Getty Images)

¿Qué harán en el futuro para mejorar?

La junta directiva señaló que ya trabaja en soluciones para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el evento, y mencionó tres acciones principales que implementarán.

En primer lugar, los premios prometen mejorar la manera en que se gestiona la información a lo largo de la cadena de comunicación y en sus procesos de escalamiento, es decir, la transferencia de un incidente a una persona con mayor autoridad, experiencia y conocimiento para resolverlo.

Los BAFTA tomarán medidas más estrictas para prevenir otro incidente. (Getty Images)

También buscarán planificar mejor el evento, con mayor anticipación, para adaptarse a las necesidades de acceso, inclusión y apoyo de cada uno de los invitados, adoptando así “un enfoque interseccional más amplio”.

Por último, trabajarán de manera interna para identificar cualquier tipo de deficiencia cultural o falta de conocimiento dentro de la organización “que pueda impedir que BAFTA cumpla con su compromiso de diversidad, equidad e inclusión”.