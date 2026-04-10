BBC y BAFTA reconocen fallas de organización tras insulto racista en transmisión en vivo

Una de las mayores controversias de la temporada de premios de este año se vivió durante la emisión de los premios BAFTA, cuando Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban una categoría. En ese momento, John Davidson, el hombre con síndrome de Tourette en quien se basó I Swear, filme que le dio a Robert Aramayo el premio a Mejor Actor, gritó un insulto racista como parte de sus tics, lo que provocó una fuerte reacción negativa en redes sociales.
Después de un mes, la BBC y los BAFTA dieron a conocer los resultados de sus revisiones, en las que reconocieron fallas en la organización del evento y ofrecieron disculpas a las personas afectadas por lo ocurrido.
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¿Qué revelaron las revisiones de los BAFTA?
Los prestigiosos premios británicos realizaron una investigación independiente que reveló "una serie de deficiencias estructurales en la planificación, los procedimientos de escalamiento y los mecanismos de coordinación de crisis de la BAFTA". Sin embargo, hacen hincapié en que esto no fue malintencionado o resultado de un problema más grave como el racismo institucional.
“La revisión deja claro que, si bien esto no fue un fallo de intención, la planificación y los procesos de BAFTA no han ido al ritmo de sus objetivos de diversidad e inclusión”, indicó la junta directiva de los premios en un comunicado. “No anticipamos adecuadamente ni nos preparamos por completo para el impacto de un incidente así en un entorno de evento en vivo y, como resultado, nuestro deber de cuidado hacia todos los presentes en la ceremonia y quienes la veían desde casa fue insuficiente”.
Finalmente la premiación ofreció una disculpa pública a la comunidad negra “para quienes el lenguaje racista utilizado conlleva dolor, brutalidad y trauma reales”, a la comunidad de personas con discapacidad, “incluidas las personas con síndrome de Tourette, para quienes este incidente ha conllevado juicios injustos, estigma y angustia”, y a todos aquellos que fueron testigos de lo que sucedió.
El comunicado también menciona que las personas directamente afectadas, que en este caso serían Michael B. Jordan, Delroy Lindo y John Davidson, recibieron una disculpa directa por parte de los premios.
¿Qué harán en el futuro para mejorar?
La junta directiva señaló que ya trabaja en soluciones para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el evento, y mencionó tres acciones principales que implementarán.
En primer lugar, los premios prometen mejorar la manera en que se gestiona la información a lo largo de la cadena de comunicación y en sus procesos de escalamiento, es decir, la transferencia de un incidente a una persona con mayor autoridad, experiencia y conocimiento para resolverlo.
También buscarán planificar mejor el evento, con mayor anticipación, para adaptarse a las necesidades de acceso, inclusión y apoyo de cada uno de los invitados, adoptando así “un enfoque interseccional más amplio”.
Por último, trabajarán de manera interna para identificar cualquier tipo de deficiencia cultural o falta de conocimiento dentro de la organización “que pueda impedir que BAFTA cumpla con su compromiso de diversidad, equidad e inclusión”.
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¿Qué revelaron las revisiones de la BBC?
De acuerdo con Kate Phillips, la directora de contenidos de la BBC, la unidad ejecutiva de quejas de la empresa (ECU por sus siglas en inglés), determinó que “la inclusión de la palabra con ‘n’ en la transmisión fue altamente ofensiva, no tenía justificación editorial y representó una violación de los estándares editoriales de la BBC".
El director general, Tim Davie, ya había realizado un comunicado asegurando que fue un error y no una decisión editorial, debido a que ninguna persona del equipo se percató del uso de la palabra en esa ocasión. Davie menciona que el insulto racista fue utilizado en otro momento de la ceremonia, cuando Wunmi Mosaku se encontraba en el escenario, pero ese sí fue identificado y posteriormente editado.
Phillips reforzó esta idea, reconociendo el error que la unidad ejecutiva de quejas también distinguió: “La ECU aceptó que se trató de un error genuino, especialmente porque el equipo identificó y eliminó correctamente un uso posterior de la misma palabra, de acuerdo con los protocolos acordados antes del evento en relación con el lenguaje ofensivo e inaceptable”, afirma.
Siguiendo la misma línea que los BAFTA, la directora de contenidos aseguró que no fue una acción premeditada o con malas intenciones, sino un error grave que reconocen firmemente.