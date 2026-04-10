El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II , falleció el 9 de abril de 2021. Meses después, en un documental que se hizo inicialmente para festejar su cumpleaños número 100, su hijo, el actual rey Carlos III , recordó cual fue la última conversación que tuvo con su padre, tan solo un día antes de que el príncipe falleciera.
A 5 años del fallecimiento del príncipe Felipe, reviven la última conversación con su hijo, el rey Carlos III
¿Cuál fue la última conversación entre el rey Carlos III y su papá, el príncipe Felipe?
Para la grabación de un documental que realizó la BBC , originalmente para celebrar el cumpleaños centenario del príncipe Felipe, entrevistaron a diversos miembros de la Familia Real, entre ellos el ahora rey Carlos III. Debido al fallecimiento del esposo de Isabel II, a dos meses de cumplir 100 años, el documental cambió su motivo de estreno.
Como parte de la entrevista que el rey Carlos III concedió a la cadena de televisión inglesa para el documental Prince Philip: The Royal Family Remembers, relató cuál fue la última conversación que tuvo con su padre, solo un día antes de su fallecimiento.
“Le dije en voz alta: ‘Estamos hablando de tu cumpleaños”, relata Carlos recordando que tuvo que hablar fuerte a su papá ya que “se estaba quedando un poco sordo” y continuó con la anécdota: “Y él dijo, ‘¿qué?’, y yo le respondí ‘estamos hablando de tu cumpleaños y de si habrá una reunión”.
“Bueno, tengo que estar vivo para ese día, ¿no?”, le respondió el príncipe Felipe a su hijo, quien replicó diciendo “¡sabía que ibas a decir eso!”. El monarca describió ese momento como “un recuerdo feliz”.
El fallecimiento del príncipe Felipe
El 9 de abril de 2021, el príncipe Felipe falleció a la edad de 99 años, a tan solo 2 meses y un día de cumplir 100 años, lo cual explica el motivo de su última plática con su hijo, el rey Carlos III. Felipe se casó con la reina Isabel II en noviembre de 1947, dejó el título de “príncipe de Grecia y Dinamarca” y se convirtió en el duque de Edimburgo.
Desde agosto de 2017, el esposo de Isabel se retiró de la vida pública. En febrero de 2021 fue internado en un hospital y diagnosticado con una infección no especificada. Según Elle , fue intervenido a una cirugía del corazón y fue dado de alta en marzo después de 28 días de hospitalización. Su certificado de defunción marca “vejez” como la razón de su fallecimiento.
Su funeral se llevó a cabo el 17 de abril en la capilla de San Jorge en Windsor con tan solo 30 invitados debido las restricciones por Covid-19 del momento. Debido al fallecimiento de Felipe, la Familia Real pasó 2 semanas de luto.
La "nueva" causa de muerte del príncipe Felipe: cáncer
En la biografía Queen Elizabeth II. A Personal History, escrita por el experto en la Familia Real, Hugo Vickers, se especifica que en junio de 2013 el príncipe Felipe fue diagnosticado con cáncer de páncreas inoperable. Este diagnostico supuestamente explicaría la razón por la que Felipe decidió retirarse de la vida pública.
La biografía ha sido publicada por fragmentos a través del Daily Mail y en ella también se indica que el papá del Rey Carlos no quería cumplir 100 años debido al “alboroto que suele acompañar a tales eventos”. También se especifica que murió en paz y silencio. La Familia Real no ha confirmado la información de Vickers.
El aniversario luctuoso del príncipe Felipe llega acompañado de los preparativos por el festejo del aniversario 100 del nacimiento de Isabel II. El papel del príncipe en la vida de la reina fue el de una figura de apoyo tanto para ella como para sus hijos, el rey Carlos III, la princesa Ana, el príncipe Eduardo y el controversial príncipe Andrés.