⁠A 5 años del fallecimiento del príncipe Felipe, reviven la última conversación con su hijo, el rey Carlos III

¿Cuál fue la última conversación entre el rey Carlos III y su papá, el príncipe Felipe?

Para la grabación de un documental que realizó la BBC , originalmente para celebrar el cumpleaños centenario del príncipe Felipe, entrevistaron a diversos miembros de la Familia Real, entre ellos el ahora rey Carlos III. Debido al fallecimiento del esposo de Isabel II, a dos meses de cumplir 100 años, el documental cambió su motivo de estreno.

Como parte de la entrevista que el rey Carlos III concedió a la cadena de televisión inglesa para el documental Prince Philip: The Royal Family Remembers, relató cuál fue la última conversación que tuvo con su padre, solo un día antes de su fallecimiento.

“Le dije en voz alta: ‘Estamos hablando de tu cumpleaños”, relata Carlos recordando que tuvo que hablar fuerte a su papá ya que “se estaba quedando un poco sordo” y continuó con la anécdota: “Y él dijo, ‘¿qué?’, y yo le respondí ‘estamos hablando de tu cumpleaños y de si habrá una reunión”.

“Bueno, tengo que estar vivo para ese día, ¿no?”, le respondió el príncipe Felipe a su hijo, quien replicó diciendo “¡sabía que ibas a decir eso!”. El monarca describió ese momento como “un recuerdo feliz”.