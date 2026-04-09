En tiempos donde la desinformación se propaga con facilidad, Michael J. Fox volvió a ser víctima de un rumor falso. El actor, reconocido por su papel en Volver al Futuro, tuvo que salir a aclarar los rumores de su muerte luego de que en redes sociales comenzara a circular la noticia errónea de su fallecimiento.
Michael J. Fox desmiente su muerte tras publicación de CNN que causó confusión
Michael J. Fox desmiente su muerte tras publicación de CNN que causó confusión
El origen del rumor comenzó cuando CNN compartió un artículo y video titulado: “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, como especie de obituario. Posteriormente la publicación fue eliminada, sin embargo, se viralizó rápidamente, generando preocupación y confusión entre sus seguidores.
Ante las especulaciones, un portavoz de la cadena CNN, reconoció el error y ofreció disculpas. "El reportaje se publicó por error; lo hemos retirado de nuestras plataformas y pedimos disculpas a Michael J. Fox y a su familia”, declaró a People.
Ante la ola de especulaciones, el propio actor de la saga Volver al Futuro, fue claro y directo al desmentir la información, pero conservando su característico humor.
¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN está informando de tu muerte?”, escribió. “(A) Cambia a MSNBC… (B) Echa agua hirviendo en tu regazo… (C) Llama a tu esposa… (D) Relájate, hacen esto una vez al año… (E) Pregúntate ¿qué carajos?”, escribió.
“Pensé que el mundo se estaba acabando, pero aparentemente soy solo yo y estoy bien. Con amor, Mike”, concluyó.
Michael J. Fox reaparece por sorpresa en el cierre de 'Shrinking'
Por otra parte, el pasado 7 de abril, el actor hizo una aparición sorpresa durante el PaleyFest LA, celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con motivo del cierre de grabaciones de la tercera temporada de Shrinking, donde participa como actor invitado.
El evento reunió a parte del elenco, incluyendo a Jason Segel y Harrison Ford, en una proyección especial seguida de una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.
CNN falsely reported Michael J. Fox had died.
Here he is alive and in good spirits on stage at PaleyFest on April 7th.
CNN has now apologized:
“The video was posted by mistake. We immediately removed it from the platform and sincerely apologize…” pic.twitter.com/Fv3CSWNmq1
— Oli London (@OliLondonTV) April 9, 2026
En los últimos años, las apariciones públicas de Michael J. Fox han sido poco frecuentes debido a su diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que enfrenta desde 1990.
A pesar de haberse retirado de la actuación en 2020, Fox se ha mantenido activo con proyectos puntuales como su documental Still y participaciones en series, además de consolidarse como una figura clave en la investigación de esta enfermedad a través de su fundación, que ha recaudado más de 2 mil millones de dólares.