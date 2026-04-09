Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Michael J. Fox desmiente su muerte tras publicación de CNN que causó confusión

El actor Michael J. Fox desmintió un falso rumor sobre su muerte y aseguró que se encuentra bien, pese a su lucha contra el Parkinson.
jue 09 abril 2026 11:35 AM
89th Annual Academy Awards - Press Room
Michael J. Fox desmientió su muerte tras publicación de CNN que causó confusión. (Getty Images)

En tiempos donde la desinformación se propaga con facilidad, Michael J. Fox volvió a ser víctima de un rumor falso. El actor, reconocido por su papel en Volver al Futuro, tuvo que salir a aclarar los rumores de su muerte luego de que en redes sociales comenzara a circular la noticia errónea de su fallecimiento.

Publicidad

Michael J. Fox desmiente su muerte tras publicación de CNN que causó confusión

El origen del rumor comenzó cuando CNN compartió un artículo y video titulado: “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, como especie de obituario. Posteriormente la publicación fue eliminada, sin embargo, se viralizó rápidamente, generando preocupación y confusión entre sus seguidores.

Ante las especulaciones, un portavoz de la cadena CNN, reconoció el error y ofreció disculpas. "El reportaje se publicó por error; lo hemos retirado de nuestras plataformas y pedimos disculpas a Michael J. Fox y a su familia”, declaró a People.

michael-fox-error-cnn.jpg
CNN publicó por error un artículo como obituario de Michael J. Fox. (RRSS)

Ante la ola de especulaciones, el propio actor de la saga Volver al Futuro, fue claro y directo al desmentir la información, pero conservando su característico humor.

¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN está informando de tu muerte?”, escribió. “(A) Cambia a MSNBC… (B) Echa agua hirviendo en tu regazo… (C) Llama a tu esposa… (D) Relájate, hacen esto una vez al año… (E) Pregúntate ¿qué carajos?”, escribió.

“Pensé que el mundo se estaba acabando, pero aparentemente soy solo yo y estoy bien. Con amor, Mike”, concluyó.

Publicidad

Michael J. Fox reaparece por sorpresa en el cierre de 'Shrinking'

Por otra parte, el pasado 7 de abril, el actor hizo una aparición sorpresa durante el PaleyFest LA, celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con motivo del cierre de grabaciones de la tercera temporada de Shrinking, donde participa como actor invitado.

El evento reunió a parte del elenco, incluyendo a Jason Segel y Harrison Ford, en una proyección especial seguida de una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.

En los últimos años, las apariciones públicas de Michael J. Fox han sido poco frecuentes debido a su diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que enfrenta desde 1990.

A pesar de haberse retirado de la actuación en 2020, Fox se ha mantenido activo con proyectos puntuales como su documental Still y participaciones en series, además de consolidarse como una figura clave en la investigación de esta enfermedad a través de su fundación, que ha recaudado más de 2 mil millones de dólares.

michael-j-fox-desmiente-su-muerte
Michael J. Fox reaparece por sorpresa en el cierre de 'Shrinking' (Getty Images)

Publicidad

Tags

Michael J. Fox

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad