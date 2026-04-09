Michael J. Fox desmiente su muerte tras publicación de CNN que causó confusión

El origen del rumor comenzó cuando CNN compartió un artículo y video titulado: “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, como especie de obituario. Posteriormente la publicación fue eliminada, sin embargo, se viralizó rápidamente, generando preocupación y confusión entre sus seguidores.

Ante las especulaciones, un portavoz de la cadena CNN, reconoció el error y ofreció disculpas. "El reportaje se publicó por error; lo hemos retirado de nuestras plataformas y pedimos disculpas a Michael J. Fox y a su familia”, declaró a People.

CNN publicó por error un artículo como obituario de Michael J. Fox. (RRSS)

Ante la ola de especulaciones, el propio actor de la saga Volver al Futuro, fue claro y directo al desmentir la información, pero conservando su característico humor.

¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN está informando de tu muerte?”, escribió. “(A) Cambia a MSNBC… (B) Echa agua hirviendo en tu regazo… (C) Llama a tu esposa… (D) Relájate, hacen esto una vez al año… (E) Pregúntate ¿qué carajos?”, escribió.

“Pensé que el mundo se estaba acabando, pero aparentemente soy solo yo y estoy bien. Con amor, Mike”, concluyó.