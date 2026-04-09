Los mexicanos 'Cachirula & Loojan', 'RØZ' y otros artistas latinos que se presentarán en Coachella

Karol G

La cantante colombiana marcó un momento importante pues se convirtió en la primera mujer latina en ser headliner de Coachella. El único latino que lo había logrado previamente había sido Bad Bunny en 2023.

La Bichota estará al frente de las fechas del domingo en el escenario principal, Coachella Stage, el 12 de abril a las 10:55 p.m. (horario CDMX), y el 19, en un horario aún por confirmar.

Karol G será headliner en Coachella. (Getty Images)

Morat

La popular banda también traerá representación colombiana al evento. Con más de 10 años de trayectoria, se presentarán por primera vez en el festival, aportando su característico sonido de pop latino.

Se presentarán los sábados 11 y 18 de abril en el escenario Gobi, con horario confirmado para el primer fin de semana a las 11:10 p.m. (horario CDMX).

Morat estará el sábado en Coachella. (Getty Images )

Cachirula & Loojan

El dúo mexicano independiente Cachirula & Loojan llevará el sonido del “reggaetón mexa” al público internacional. Formado por Julieta García y Eder Luján, originarios de la Ciudad de México, son conocidos por temas como Beiby y SUPREME.

Se presentarán en el escenario Sonora el viernes 10 a las 9:25 p.m. (horario CDMX) y el viernes 17, en horario por confirmar.