Los mexicanos 'Cachirula & Loojan', 'RØZ' y otros artistas latinos que se presentarán en Coachella

Coachella, uno de los eventos musicales más grandes y populares del mundo, está de regreso con su edición 2026, que dará inicio este viernes. Como cada año, el festival contará con un cartel global en el que destacan nombres como Justin Bieber, Sabrina Carpenter y David Guetta, quienes se presentarán en el Empire Polo Club.
Sin embargo, la música latina también tendrá una presencia destacada. Año con año, el festival refleja un crecimiento en la representación de artistas de la región en escenarios internacionales. Aquí te contamos quiénes son los cantantes latinoamericanos que serán parte de esta edición.
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Karol G
La cantante colombiana marcó un momento importante pues se convirtió en la primera mujer latina en ser headliner de Coachella. El único latino que lo había logrado previamente había sido Bad Bunny en 2023.
La Bichota estará al frente de las fechas del domingo en el escenario principal, Coachella Stage, el 12 de abril a las 10:55 p.m. (horario CDMX), y el 19, en un horario aún por confirmar.
Morat
La popular banda también traerá representación colombiana al evento. Con más de 10 años de trayectoria, se presentarán por primera vez en el festival, aportando su característico sonido de pop latino.
Se presentarán los sábados 11 y 18 de abril en el escenario Gobi, con horario confirmado para el primer fin de semana a las 11:10 p.m. (horario CDMX).
Cachirula & Loojan
El dúo mexicano independiente Cachirula & Loojan llevará el sonido del “reggaetón mexa” al público internacional. Formado por Julieta García y Eder Luján, originarios de la Ciudad de México, son conocidos por temas como Beiby y SUPREME.
Se presentarán en el escenario Sonora el viernes 10 a las 9:25 p.m. (horario CDMX) y el viernes 17, en horario por confirmar.
Otro proyecto mexicano en ascenso es RØZ, integrado por Hugo Lara y Manolo Cabrera. La dupla de DJs y productores de música electrónica ha destacado con canciones como CORA DE HIELO y flashes.
Su presentación será en el escenario Sonora el domingo 12 a las 7:40 p.m. (horario CDMX) y nuevamente el domingo 19.
Luísa Sonza
La cantante brasileña Luísa Sonza, una de las más escuchadas en su país, llevará una propuesta de pop y funk brasileño. Es conocida por temas como MOTINHA 2.0y cuenta con nominaciones al Grammy Latino.
Se presentará en el escenario Gobi el sábado 11 a las 6:10 p.m. (horario CDMX) y el siguiente fin de semana en horario por confirmar.
Los Hermanos Flores
El Salvador también tendrá representación con Los Hermanos Flores, una orquesta familiar de cumbia fundada en 1962. Su participación aportará un sonido más tradicional con canciones como La Bala.
Se presentarán en el Outdoor Theatre el sábado 11 a las 4:55 p.m. (horario CDMX) y repetirán el siguiente sábado.