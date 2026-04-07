Kate Beckinsale denuncia sexismo en Hollywood y recrimina a Mark Ruffalo por falta de apoyo

A raíz del conflicto israelí-palestino, varias figuras de la industria del entretenimiento han expresado sus posturas. Mientras algunas son aplaudidas por defender lo que piensan pese a la censura, otras incluso han sido despedidas por manifestar sus opiniones.
Tal fue el caso de Kate Beckinsale, conocida por sus papeles en Underworld y Serendipity, quien fue despedida tras expresar su rechazo a la guerra. Ahora critica la diferencia de trato entre su situación y la de Mark Ruffalo, al tratarse del mismo tema e incluso del mismo agente de representación.
Publicidad
Kate Beckinsale critica a Mark Ruffalo
La actriz de 52 años realizó un comentario en una publicación del intérprete de Hulk, donde dejó ver su molestia por su despido, relacionado con un “like” que dio a una publicación que pedía un alto al fuego en Gaza.
Beckinsale resaltó las diferencias entre el trato que recibió y el de Ruffalo, atribuyéndolo principalmente a una cuestión de género. “Supongo que tener pene en Hollywood realmente cuenta mucho porque no te ha despedido el mismo agente que a mí”, menciona.
Además, señala que a pesar de tener una relación de amistad con su representante de más de 12 años, fue “despedida en dos ocasiones”. Aunque reconoce y aplaude el activismo del actor, no le pareció justa la manera en la que ambas situaciones fueron manejadas, pues Ruffalo ha sido mucho más abierto y directo con sus posturas sin recibir ninguna consecuencia grave. “Hacer una millonésima parte de lo que has hecho admirablemente, provocó que me despidieran y a ti no”, comenta.
Beckinsale también arremetió contra el actor por no haberla respaldado. Afirmó que intentó contactarlo para pedir apoyo. “Te envié un mensaje directo sobre esto hace meses, pero me ignoraste”, concluyó. La actriz borró su comentario minutos después, pero usuarios tomaron capturas que comenzaron a circular en redes sociales.
Kate Beckinsale drags Mark Ruffalo on social media for being a vocal pro-Palestinian activist and facing no professional consequences, while she & Susan Sarandon both were fired by their agents:
El despido de la protagonista de Underworld llegó en un momento complejo de su vida. No solo venía de la huelga de actores y guionistas de 2023, que frenó la industria y su trabajo por meses, sino que además cuidaba sola a su madre y a su padrastro, ambos con problemas de salud graves.
A su madre le habían diagnosticado un tumor cerebral con mal pronóstico, mientras que su padrastro padecía dos tipos de cáncer y sufrió un derrame cerebral que le causó la muerte.
En su comentario, Beckinsale también reveló que su agente, con quien mantenía una relación cercana, estaba al tanto de su situación personal y, aun así, decidió terminar el vínculo laboral.
Muchos usuarios en redes han mostrado su apoyo a la actriz y han reabierto el debate sobre las consecuencias que enfrentan algunas figuras públicas por expresar posturas políticas, incluso cuando estas no interfieren directamente con su trabajo.
Publicidad
El activismo de Mark Ruffalo
El actor de 58 años ha sido una de las personalidades más reconocidas en el colectivo Artists4Ceasefire, relacionado con el alto al fuego del conflicto israelí-palestino, el cual ha calificado como "un acto criminal deliberado para matar a poblaciones civiles”.
En diversas ocasiones, el actor se ha mostrado en contra de la guerra y ha concientizado a muchos de sus seguidores sobre la situación. Una de esas ocasiones fue en la alfombra roja de los Oscar en 2024, donde hubo una protesta fuera del evento, la cual apoyó.
Asimismo, durante el evento, el actor portó un pin rojo de Artists4Ceasefire, junto a otras figuras como Billie Eilish y su hermano Finneas, un símbolo claro en contra del conflicto armado y a favor del apoyo humanitario a los civiles.
Recientemente, Ruffalo invitó a sus fans a ver la película Palestine 36, un drama que narra la historia de la revuelta árabe de 1936 a 1939, asegurando que “profundiza en la historia del pueblo palestino, su difícil situación, su opresión y el robo de sus tierras”.
Aunque no ha sido despedido ni ha enfrentado sanciones directas en su carrera, el actor sí ha asumido ciertas consecuencias derivadas de su postura, de forma voluntaria, al comprometerse a no colaborar con empresas e instituciones cinematográficas israelíes, sumándose a miles de profesionales organizados por Film Workers for Palestine.