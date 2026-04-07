Kate Beckinsale denuncia sexismo en Hollywood y recrimina a Mark Ruffalo por falta de apoyo

Kate Beckinsale critica a Mark Ruffalo

La actriz de 52 años realizó un comentario en una publicación del intérprete de Hulk, donde dejó ver su molestia por su despido, relacionado con un “like” que dio a una publicación que pedía un alto al fuego en Gaza.

Beckinsale resaltó las diferencias entre el trato que recibió y el de Ruffalo, atribuyéndolo principalmente a una cuestión de género. “Supongo que tener pene en Hollywood realmente cuenta mucho porque no te ha despedido el mismo agente que a mí”, menciona.

Kate Beckinsale mostró sus frustraciones a través del comentario que dejó en la publicación de Mark Ruffalo. (Getty Images)

Además, señala que a pesar de tener una relación de amistad con su representante de más de 12 años, fue “despedida en dos ocasiones”. Aunque reconoce y aplaude el activismo del actor, no le pareció justa la manera en la que ambas situaciones fueron manejadas, pues Ruffalo ha sido mucho más abierto y directo con sus posturas sin recibir ninguna consecuencia grave. “Hacer una millonésima parte de lo que has hecho admirablemente, provocó que me despidieran y a ti no”, comenta.

Beckinsale también arremetió contra el actor por no haberla respaldado. Afirmó que intentó contactarlo para pedir apoyo. “Te envié un mensaje directo sobre esto hace meses, pero me ignoraste”, concluyó. La actriz borró su comentario minutos después, pero usuarios tomaron capturas que comenzaron a circular en redes sociales.



Kate Beckinsale drags Mark Ruffalo on social media for being a vocal pro-Palestinian activist and facing no professional consequences, while she & Susan Sarandon both were fired by their agents: “I guess having a penis in Hollywood really counts for a lot because you've not been… pic.twitter.com/pq7GoEJEuQ — Pop Tingz (@PopTingz) April 5, 2026

La situación personal de Kate Beckinsale

El despido de la protagonista de Underworld llegó en un momento complejo de su vida. No solo venía de la huelga de actores y guionistas de 2023, que frenó la industria y su trabajo por meses, sino que además cuidaba sola a su madre y a su padrastro, ambos con problemas de salud graves.

A su madre le habían diagnosticado un tumor cerebral con mal pronóstico, mientras que su padrastro padecía dos tipos de cáncer y sufrió un derrame cerebral que le causó la muerte.

Kate Beckinsale y su mamá Judy Loe. (Instagram/@katebeckinsale)

En su comentario, Beckinsale también reveló que su agente, con quien mantenía una relación cercana, estaba al tanto de su situación personal y, aun así, decidió terminar el vínculo laboral.

Muchos usuarios en redes han mostrado su apoyo a la actriz y han reabierto el debate sobre las consecuencias que enfrentan algunas figuras públicas por expresar posturas políticas, incluso cuando estas no interfieren directamente con su trabajo.