Halle Bailey reflexiona sobre las críticas racistas tras interpretar a 'La Sirenita'

¿Cómo manejó Halle Bailey las críticas que recibió por protagonizar 'La Sirenita'?

En una entrevista con The Independent, la actriz Halle Bailey habló desde una perspectiva positiva sobre lo que se llevó de interpretar a una princesa de Disney.

“Siento que me enseñó a escucharme a mí misma y a las buenas voces que llevo dentro. Aprendí a ignorar el ruido”, comentó.

Halle Bailey recibió fuertes críticas racistas por interpretar a Ariel en el live action. (Getty Images )

Aunque su nombre estuvo en el centro de la conversación mediática, en gran parte con comentarios negativos, ella lo recuerda con optimismo.

“Fue realmente liberador estar en medio de esta conversación donde surgían tantas opiniones diferentes, y que eran tan opuestas entre sí”, aseguró la actriz.

A pesar de lo complicado que pudo ser, la actriz hizo hincapié en las herramientas que la ayudaron, como la meditación y las afirmaciones positivas que hasta la fecha sigue aplicando.

“Era como un mantra para mí misma: mantenerme en pie, tener confianza y recordar que hay cosas maravillosas en mí”, señala. “Todos necesitamos afirmaciones positivas”, dijo.

Halle Bailey tomó con positivismo la etapa de críticas. (Getty Images )

La red de apoyo de Halle Bailey tras recibir comentarios racistas

Además de los fans que estuvieron mostrando constantemente su apoyo hacia la actriz, Bailey mencionó a algunas celebridades que se mantuvieron a su lado cuando las circunstancias se complicaron.

Una de ellas fue Rachel Zegler, quien también enfrentó críticas por su papel de Blancanieves en el live action, y a quien recuerda con cariño por su apoyo.

Otras figuras que la acompañaron fueron Ariana Grande y Zendaya, quienes se mantuvieron en contacto con ella y le brindaron respaldo constante.

Rachel Zegler fue una figura importante que apoyó a Halle Bailey. (Getty Images)

“Como mujeres, creo que formamos una pequeña burbuja protectora entre nosotras, especialmente cuando vemos que una compañera está pasando por muchas dificultades”, reflexionó.

“Todas entendemos lo vulnerable que es estar en esa situación, y al fin y al cabo, somos mujeres jóvenes... somos conscientes de nosotras mismas… somos inseguras. Yo también soy insegura a veces, y en ocasiones las opiniones de los demás pueden nublar tus propios pensamientos”.

Por ello, Bailey agradeció contar con una comunidad donde puede sentirse protegida, comprendida y valorada. “Es especial tener una comunidad que te diga: ‘Eres increíble. Estamos aquí para ti’”, indicó.