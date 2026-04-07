Halle Bailey reflexiona sobre las críticas racistas tras interpretar a 'La Sirenita'

Halle Bailey, cantante y actriz elegida para interpretar a La Sirenita en el live action de Disney en 2023, vivió una experiencia complicada cuando se anunció su casting.
Debido a que no encajaba exactamente con el físico del personaje animado, recibió múltiples críticas e incluso insultos racistas hacia su persona.
Sin embargo, pese a este momento difícil, en una entrevista reciente Bailey afirmó que aprendió de la experiencia y encontró herramientas para manejar este tipo de situaciones y protegerse emocionalmente.
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¿Cómo manejó Halle Bailey las críticas que recibió por protagonizar 'La Sirenita'?
En una entrevista con The Independent, la actriz Halle Bailey habló desde una perspectiva positiva sobre lo que se llevó de interpretar a una princesa de Disney.
“Siento que me enseñó a escucharme a mí misma y a las buenas voces que llevo dentro. Aprendí a ignorar el ruido”, comentó.
Aunque su nombre estuvo en el centro de la conversación mediática, en gran parte con comentarios negativos, ella lo recuerda con optimismo.
“Fue realmente liberador estar en medio de esta conversación donde surgían tantas opiniones diferentes, y que eran tan opuestas entre sí”, aseguró la actriz.
A pesar de lo complicado que pudo ser, la actriz hizo hincapié en las herramientas que la ayudaron, como la meditación y las afirmaciones positivas que hasta la fecha sigue aplicando.
“Era como un mantra para mí misma: mantenerme en pie, tener confianza y recordar que hay cosas maravillosas en mí”, señala. “Todos necesitamos afirmaciones positivas”, dijo.
La red de apoyo de Halle Bailey tras recibir comentarios racistas
Además de los fans que estuvieron mostrando constantemente su apoyo hacia la actriz, Bailey mencionó a algunas celebridades que se mantuvieron a su lado cuando las circunstancias se complicaron.
Una de ellas fue Rachel Zegler, quien también enfrentó críticas por su papel de Blancanieves en el live action, y a quien recuerda con cariño por su apoyo.
Otras figuras que la acompañaron fueron Ariana Grande y Zendaya, quienes se mantuvieron en contacto con ella y le brindaron respaldo constante.
“Como mujeres, creo que formamos una pequeña burbuja protectora entre nosotras, especialmente cuando vemos que una compañera está pasando por muchas dificultades”, reflexionó.
“Todas entendemos lo vulnerable que es estar en esa situación, y al fin y al cabo, somos mujeres jóvenes... somos conscientes de nosotras mismas… somos inseguras. Yo también soy insegura a veces, y en ocasiones las opiniones de los demás pueden nublar tus propios pensamientos”.
Por ello, Bailey agradeció contar con una comunidad donde puede sentirse protegida, comprendida y valorada. “Es especial tener una comunidad que te diga: ‘Eres increíble. Estamos aquí para ti’”, indicó.
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El lado positivo de interpretar a Ariel
A lo largo de sus entrevistas, Halle Bailey ha optado por enfocarse en los aspectos positivos desde una mirada más madura.
En una conversación con People, explicó que La Sirenita le permitió entender mejor cómo funciona la industria del entretenimiento. “Estaba muy agradecida de formar parte de eso. Y me siento más segura esta vez, porque pienso: ‘Oh, ya sé en qué me estoy metiendo’”, dijo.
Asimismo, en The Independent, expresó que interpretar a Ariel: “fue muy impactante para la niña que llevo dentro”.
Ahora como mamá, también valora que su hijo Halo pueda verla en la pantalla grande. “Además, tengo un hijo, así que para él es genial ver eso. Cada vez que ve una sirena, dice: ‘¡Mamá, mamá!’”.
Bailey también compartió con ternura momentos cotidianos, como cuando acompaña a su hijo a parques infantiles y otros niños se acercan a preguntarle dónde está su cola de sirena.
Finalmente, la actriz consideró que la experiencia fue significativa, especialmente en términos de representación.
“Me siento honrada de poder mostrarles a otras niñas y jóvenes negras, así como a mujeres y hombres, que merecemos vernos representados en la pantalla”, argumenta. “Es un tema que ha estado muy presente en los proyectos que elijo, o al menos en los que intento elegir”, dijo.