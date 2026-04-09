Jennie Garth revela que su rivalidad con Shannen Doherty en la serie ‘Beverly Hills, 90210’ era real

Jennie Garth destapa la verdad detrás de su rivalidad con Shannen Doherty

Jennie Garth confirmó los rumores que durante años rodearon su relación con la fallecida Shannen Doherty : admitió que la rivalidad entre ambas en el set de Beverly Hills, 90210 era real y trascendía la ficción.

Jennie Garth (Getty Images)

“Creo que ambas estábamos en la misma situación, realmente en el centro de atención, y nuestros personajes fueron escritos para ser rivales”, aseguró Garth en entrevista para la revista People antes de publicar sus memorias I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention.

"Eso se reflejó en los medios de comunicación, en la audiencia y, posteriormente, en la percepción que el mundo tenía de nuestra relación. Y eso, a su vez, fue confuso para ambas", agregó.

Shannen Doherty (Getty Images)

La enemistad entre ambas surgió durante la grabación de la serie en los años 90, donde Jennie Garth interpretaba a Kelly Taylor y Shannen Doherty a Brenda Walsh. En la historia, sus personajes eran mejores amigas hasta la tercera temporada, cuando Kelly comenzó a salir con Dylan McKay, el novio de Brenda, papel que interpretó el fallecido Luke Perry.

Garth admitió que, en ese momento, eran muy jóvenes y no comprendían del todo la importancia de crear lazos de apoyo entre mujeres dentro de la industria. Además, señaló que no contaban con alguien que las guiara o protegiera en ese entorno.

Jennie Garth y Shannen Doherty en Beverly Hills, 90210 (RRSS)

“Me da vergüenza decirlo, pero el otro día estaba viendo una revista Teen Bop, viendo fotos antiguas, y vi una página que decía: 'Oh, Jennie Garth, una vida estupenda, valores del Medio Oeste. ¡Qué encanto!', y luego le di la vuelta y decía: 'Únete al club de fans de 'Odio a Brenda'. Y entonces me di cuenta de que no éramos solo nosotras. Esta energía nos llegaba de todas partes y nos enfrentaba unas contra otras”.