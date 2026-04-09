Jennie Garth revela que su rivalidad con Shannen Doherty en la serie ‘Beverly Hills, 90210’ era real

Jennie Garth reveló que la rivalidad que mantenía en pantalla con Shannen Doherty en Beverly Hills, 90210 también existía fuera de cámaras. Las actrices dieron vida a Kelly Taylor y Brenda Walsh, respectivamente en la exitosa serie, que se transmitió de 1990 a 2000 por la cadena Fox.
La actriz explicó que ambas fueron enfrentadas deliberadamente durante las grabaciones de la serie, lo que terminó por alimentar una tensión real entre ellas. Sin embargo, reconoció que esa dinámica también contribuyó a hacer la serie más atractiva para el público.
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Jennie Garth destapa la verdad detrás de su rivalidad con Shannen Doherty
Jennie Garth confirmó los rumores que durante años rodearon su relación con la fallecida Shannen Doherty : admitió que la rivalidad entre ambas en el set de Beverly Hills, 90210 era real y trascendía la ficción.
“Creo que ambas estábamos en la misma situación, realmente en el centro de atención, y nuestros personajes fueron escritos para ser rivales”, aseguró Garth en entrevista para la revista People antes de publicar sus memorias I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention.
"Eso se reflejó en los medios de comunicación, en la audiencia y, posteriormente, en la percepción que el mundo tenía de nuestra relación. Y eso, a su vez, fue confuso para ambas", agregó.
La enemistad entre ambas surgió durante la grabación de la serie en los años 90, donde Jennie Garth interpretaba a Kelly Taylor y Shannen Doherty a Brenda Walsh. En la historia, sus personajes eran mejores amigas hasta la tercera temporada, cuando Kelly comenzó a salir con Dylan McKay, el novio de Brenda, papel que interpretó el fallecido Luke Perry.
Garth admitió que, en ese momento, eran muy jóvenes y no comprendían del todo la importancia de crear lazos de apoyo entre mujeres dentro de la industria. Además, señaló que no contaban con alguien que las guiara o protegiera en ese entorno.
“Me da vergüenza decirlo, pero el otro día estaba viendo una revista Teen Bop, viendo fotos antiguas, y vi una página que decía: 'Oh, Jennie Garth, una vida estupenda, valores del Medio Oeste. ¡Qué encanto!', y luego le di la vuelta y decía: 'Únete al club de fans de 'Odio a Brenda'. Y entonces me di cuenta de que no éramos solo nosotras. Esta energía nos llegaba de todas partes y nos enfrentaba unas contra otras”.
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Jennie Garth asegura que la falta de guía marcó su relación con Shannen Doherty
Jennie Garth admitió que ella y Shannen Doherty eran muy jóvenes cuando protagonizaron la serie Beverly Hills, 90210 y no comprendían del todo la importancia de construir redes de apoyo entre mujeres dentro de la industria. Además, señaló que no contaban con alguien que las guiara o protegiera en ese entorno.
“Era una historia mejor para el programa”, aseguró. “Y me di cuenta de lo terrible que fue, de lo terrible que fue ponernos en esa situación. Nadie nos guiaba. Nadie recibía terapia entonces. Nadie hablaba con nosotros sobre las cosas. Simplemente nos las arreglábamos solos”.
Y agregó: “Estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Y a veces las mujeres fuertes chocan, sobre todo cuando son jóvenes y no tienen mucha educación sobre la amistad y su importancia”, reconoció.
Jennie Garth señaló que ella era Aries, al igual que Shannen Doherty, sin embargo, las dos no se dieron cuenta en ese momento de lo parecidas que eran realmente.
“Ella estaba muy unida a sus padres y a los problemas de salud de su padre", explicó. “Yo también estaba pasando por lo mismo al mismo tiempo. Había muchas cosas sucediendo, asuntos de adultos para ambas, pero la atención de los medios puso la rivalidad por delante de la amistad y la admiración que realmente nos teníamos”, aseguró Garth.
Finalmente, Jennie confesó que aún le cuesta asimilar la muerte de Shannen, quien falleció en 2024 a los 53 años a causa de cáncer de mama metastásico en etapa 4, y reconoció que su ausencia sigue siendo difícil de procesar.
"Al final, nos teníamos un gran respeto mutuo como mujeres fuertes que hemos perdurado en esta industria", aseguró Garth. "Y ella me enseñó mucho. Me enseñó muchas cosas valiosas sobre ser fuerte, defenderme y alzar la voz. Y siempre le estaré agradecida a ella y a la relación que tuvimos". y agregó: “Aunque a veces fue complicado, en general fue muy bueno”.