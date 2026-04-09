Entrevista: Lara Campos, la niña que ya es estrella

Sobre el escenario, sin embargo, todo cambia. Interpretar a Matilda ha sido uno de sus mayores retos. “Fue muchísima preparación... tanto de canto como de actuación y baile”, explica. Pero más allá de lo técnico, el desafío ha sido emocional: entender a un personaje completamente distinto a ella. “Entrar en una persona que tiene una situación de vida muy distinta a la mía ha sido de las cosas más difíciles”. Y, como suele pasar con los grandes personajes, algo se queda. “A veces Matilda se desconecta del mundo... y siento que yo también hago eso”, confiesa.

Para Lara, además, este proyecto representó un reencuentro con la actuación. Durante un tiempo, su enfoque había estado más en la música, pero Matilda la obligó a volver a ese terreno desde un lugar mucho más profundo. “Fue un poco reconectar con mi yo actriz”, admite, reconociendo que no ha sido un proceso sencillo.

En ese proceso, ha tenido la oportunidad de rodearse de figuras consolidadas de la industria. Compartir escena con actores como Jaime Camil —y con el resto de un elenco experimentado— ha sido, para ella, una especie de masterclass en tiempo real. “Me siento muy afortunada de compartir escenario con actores tan grandes, intento aprenderles todo lo que pueda”, dice.

Lara viene deuna familia de artistas. Es la más chica de seis hermanos Sasha, Gloria Aura (actriz y cantante), Elías (creativo), Nath (creadora de contenido) y Pablo (cantante). (Santiago Ruiseñor )

Y, como suele pasar con los grandes personajes, algo inevitablemente se queda. “Matilda, por su situación de vida que ha sido bastante dura, está sumergida en sus libros y se desconecta del mundo; siento que a veces yo también hago eso. Por ejemplo, cuando estoy en los shows cantando, estoy en mi rollo y eso siento que comparto con Matilda”, confiesa. En ese cruce entre personaje y persona, también se descubre a sí misma desde otro ángulo.

A pesar de llenar auditorios, liderar proyectos y tener una comunidad sólida, Lara no pierde de vista algo esencial: es una niña. Y lo tiene claro. “Trato de vivir cada etapa a su tiempo porque nunca voy a volver a ser niña”, dice con una madurez que no se siente forzada, sino entendida.

“Estoy muy segura de lo que soy como persona. La gente, habla de lo que tienen en su corazón, porque no puedes externar nada más que lo que eres" Lara Campos

Pensar en el futuro, para alguien que empezó tan joven, es inevitable. Pero ella lo aborda sin prisa. “La verdad no lo he decidido todavía... ahorita vivo el presente”, admite sobre hacia dónde quiere llevar su carrera. Lo único claro es el cariño por su público actual. “No hay público más hermoso que el que tengo ahorita, que son los niños”. Aun así, las posibilidades están abiertas: crecer con ellos o evolucionar hacia nuevas etapas. “A lo mejor me gustaría crecer con ellos... pero cuando llegue el momento lo decidiré”. Lo que sí tiene definido es el compromiso. Prepararse, mejorar, explorar. “Lo más importante para mí es prepararme muchísimo. Me veo como cantante, pero también como actriz”.

Por ahora, el camino sigue en ascenso: nuevas canciones, próximos shows en escenarios cada vez más grandes y proyectos que consolidan lo que ya es evidente. Lara Campos es un fenómeno que apenas empieza.