Ella es Ella Bleu, la guapa hija de John Travolta que actuará en su película debut como director

John Travolta en su papel de padre orgulloso

John Travolta compartió una publicación de Instagram con fotografías de su hija Elle Bleu, en ellas se puede ver a la joven de 26 años en una alfombra roja. El actor de Vaselina agregó un corto pero emotivo mensaje: “Muy orgulloso de mi niña en la alfombra rosa de los Fashion Trust U.S. 2026 Awards. Vean a Ella en mi debut como director, Propeller One-Way Night Coach”.

Por su cuenta, Ella también publicó imágenes de este evento donde se puede apreciar con más detalle el vestido negro con flores de Blumarine que portó. “Gracias @fashiontrustus @davidkoma @blumarine”, escribió la hija de John en su post.

Al evento también asistieron celebridades como Pamela Anderson, Julia Fox, Dove Cameron, Kali Uchis, Chrissy Teigen, Olivia Wilde y más celebridades. Esta no es la primera vez que Ella Bleu convive con el mundo de la moda, ya que ha aparecido en la portada de algunas revistas y ha asistido a otros eventos como éste.