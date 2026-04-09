Ella es Ella Bleu, la guapa hija de John Travolta que actuará en su película debut como director

John Travolta está muy orgulloso de su hija Ella Bleu y no pudo contenerlo ahora que comienza a figurar en eventos de Hollywood y la industria de la moda: le dedicó una publicación en Instagram para expresarle todo lo que siente por ella.
El actor y su hija trabajaron juntos en el debut como director de Travolta, la cinta Propeller One-Way Night Coach, que se presentará en el Festival de Cannes de este año.
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John Travolta en su papel de padre orgulloso
John Travolta compartió una publicación de Instagram con fotografías de su hija Elle Bleu, en ellas se puede ver a la joven de 26 años en una alfombra roja. El actor de Vaselina agregó un corto pero emotivo mensaje: “Muy orgulloso de mi niña en la alfombra rosa de los Fashion Trust U.S. 2026 Awards. Vean a Ella en mi debut como director, Propeller One-Way Night Coach”.
Por su cuenta, Ella también publicó imágenes de este evento donde se puede apreciar con más detalle el vestido negro con flores de Blumarine que portó. “Gracias @fashiontrustus @davidkoma @blumarine”, escribió la hija de John en su post.
Al evento también asistieron celebridades como Pamela Anderson, Julia Fox, Dove Cameron, Kali Uchis, Chrissy Teigen, Olivia Wilde y más celebridades. Esta no es la primera vez que Ella Bleu convive con el mundo de la moda, ya que ha aparecido en la portada de algunas revistas y ha asistido a otros eventos como éste.
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La película que dirige John Travolta y donde actúa su hija Ella Bleu
John Travolta no solo está orgulloso del paso de su hija en los Fashion Trust U.S. 2026 Awards, también de su trabajo como actriz y no en cualquier película, sino en su debut como director: el filme Propeller One-Way Night Coach. Dentro de la película, Ella tiene el papel de una auxiliar de vuelo.
Según IMDb , la película de Travolta está basada en el libro que el mismo actor publicó en 1997 y que lleva el mismo nombre del filme. La historia sigue a Jeff, un joven entusiasta por la aviación que viaja a Hollywood con su mamá sin anticipar que este viaje cambiará su vida.
Propeller One-Way Night Coach se estrenará en el Festival de Cannes de 2026, que se llevará a cabo entre el 12 y 23 de mayo, aunque no competirá por premios. Posteriormente, tendrá un estreno mundial a través de Apple TVel 29 de mayo.
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¿Quién es Ella Bleu?
La hija de John Travolta nació el 3 de abril del 2000, fruto de la relación entre el actor de Pulp Fiction y Kelly Preston, quien falleció en el 2020 a sus 57 años debido a cáncer. Ella tiene dos hermanos, Jett, quien nació en 1992 y falleció en 2009 a causa de la enfermedad de Kawasaki y Benjamin, nacido en 2010.
Es muy cercana a su padre y tiene un par de fotografías con él en su perfil de Instagram . Desde pequeña mostró su interés para dedicarse a la actuación y a sus 9 años participó en la película Papás a la fuerza, en la que sus dos papás también actuaron. Otra película donde participó fue La Rosa Venenosa en 2019.
Además de su trabajo como actriz, Ella también incursionó en el mundo de la música. En 2024 estrenó su disco Colors of Love con 6 canciones, entre ellas Dizzy que acumula más de 1,400,000 reproducciones en Spotify.
La participación de Ella Bleu en la próxima película de John Travolta, donde además debuta como director, demuestra la cercana relación de padre e hija que llevan. Como demostró en su publicación, John está orgulloso de ver cómo Ella comienza su propia carrera profesional.